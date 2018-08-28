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Amerika'yı 'yatay eğri' korkusu sardı! Piyasalar sinyali verdi

ABD Merkez Bankası yetkilileri getiri eğrisinde yataylaşmanın ABD ekonomisinde artan resesyon risklerine işaret edebileceğinden endişe ediyor.

28 Ağustos 2018 Salı 18:01
Amerika'yı 'yatay eğri' korkusu sardı! Piyasalar sinyali verdi

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin son günlerde dile getirdiği getiri eğrisinde yataylaşma tartışmasına Beyaz Saray da katıldı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fed'deki görüşlere karşın getiri eğrisinde yataylaşmadan endişe etmiyor.
 
San Francisco Fed'in son analizi, getiri eğrisindeki yataylaşmanın ABD ekonomisinde artan durgunluk risklerine işaret edebileceği görüşünü öne sürdü.
 
Analize göre kısa ve uzun vadeli borçlanma maliyetleri arasındaki daralan fark piyasa fiyatlamalarının resesyon sinyali verdiğini gösteriyor.
 
Bakan Mnuchin, "Yatay getiri eğrisinden endişeli değilim." dedi.
 
FED ENDİŞELİ
 
Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edildiği geçen hafta ABD'de 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki makas 19 baz puan ile 2007'den beri görülen en düşük seviyeye daraldı.
 
Aynı hafta St. Louis Fed Başkanı James Bullard da getiri eğrisindeki yataylaşmaya dikkat çekerek kullandığı "Bir faiz artırımı daha resesyona giden zemini oluşturmaya yeter." ifadesiyle Fed'deki endişenin ulaştığı seviyeye güvercin duruşuyla uç bir örnek oluşturdu.
 
Bullard, getiri eğrisinde kısa ve uzun ucun farkını ilk kez 1 Aralık 2017'de 58 baz puanda bulunurken risk olarak işaretlemişti. 
 
NEDEN ÖNEMLİ?
 
ABD ekonomisindeki resesyonların neredeyse tamamında kısa vadeli faizlerin uzun vadeli faizleri aştığı görülüyor. Piyasa ise Eylül ayında FOMC'den 25 baz puan daha faiz artırımı bekliyor. Bu durumda ABD 2 yıllık tahvil faizinin 10 yıllık tahvil faizinin üzerine çıktığı, bir başka deyişle getiri eğrisinin tersine döndüğü bir fiyatlama olası gözüküyor.
 
Son işlemde 2 yıllık ABD tahvilinin faizi yüzde 2,6570 ve 10 yıllık ABD tahvilinin faizi yüzde 2,8580. Federal fonlama faizi oranı yüzde 1,75 ve yüzde 2,00 aralığında bulunuyor. 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:01
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