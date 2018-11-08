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Amerika’nın PYD’yi legalleştirme planı

Barzani oyununun aynısı Suriye’de devrede. PKK’nın kendini lağvedip PYD çatısı altında faaliyet göstereceğine işaret eden stratejistler, Washington yönetiminin PKK’lı elebaşılarına ödül koymasını ABD’nin terör örgütü PYD/YPG’yi “legalleştirme hamlesi” olarak yorumladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:29

Muhammed Uzun - Resul Ekrem Şahan

ABD’nin başına toplam 12 milyon dolar ödül koyduğu PKK’lı teröristler Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan, İçişleri Bakanlığı’nın “Terör Arananlar” listesinde kırmızı kategoride yer alıyor. Akit’e konuşan uzmanlar, ABD’nin son hamlesini değerlendirdi...

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, “ABD’nin PKK elebaşılarına yönelik kararı taktiksel bir hamle. ABD, böylece Türkiye’nin hem gönlünü almaya çalışıyor hem de PYD’nin önünü açmak istiyor. Örgüt içinde Barzani ile liderlik çekişmesi yaşayan Abdullah Öcalan’ı 1999 yılında Türkiye’ye teslim eden ABD, Irak Kürt Fedaral Devleti’nin önünü açmıştı. Şimdi ise 3 PKK’lının başına ödül koyarak, Suriye’nin kuzeyini PYD’ye vermeyi planlıyor. ABD, Türkiye’den taviz  istiyor. PYD’yi legalleştirme oyunu ile ABD-İsrail destekli Suriye’nin kuzeyinde yeni bir Kürt devletinin temeli atılmak isteniyor. Daha önce olduğu gibi PKK/PYD bölgesi Suriye anayasasına sokulmaya çalışılacak” dedi. 

Dağ kadrosu biter

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Terör örgütü PKK’ya yönelik üçlü çetenin tasfiyesi, Trump’un söz geçiremediği Amerika tarafından verildi. ABD, Suriye’deki oyundan düşmemek için mecburen Türkiye ile anlaştı. Daha dün PYD ile birlikte devriye yapan ABD, bugün PKK’yı eleveriyor. Karşımızda kaç Amerika var? Hangi Amerika’yı muhatap alacağız? Suriye’de PYD’nin zayıflamasını istemeyen ABD’nin başka kara gücü bulunmuyor. Aynı zamanda İran ambargosuna karşı çıkan Türkiye’yi, Tahran’a karşı saf tutmaya ikna etmek isteniyor olabilir” diye konuştu.

Yeni bir proje peşinde!

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, “ABD’nin ödül koyması önemli. Ancak bununla vermek istediği mesaj PYD’yi, YPG’yi meşrulaştırmak ise bu duruma itirazımız var” dedi. İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay da  “Uzun bir aradan sonra bu teröristlere ödül koyması, Amerika’nın bugüne kadar Kandil’de PKK’ya kurduramadığı ortamı şimdi PKK’nın pozisyonunu değiştirerek PYD/YPG adı üzerinden Suriye’de deniyor. Türkiye’yi PKK üzerinden bölme projesi duvara tosladı” yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 12:29
  1. ABD
  2. PKK
  3. Murat Karayılan
  4. Cemil Bayık
  5. Duran Kalkan
  6. İçişleri Bakanlığı
  7. Terör Arananlar
  8. Araştırmacı Yazar İsmail Nacar
  9. PYD
  10. Barzani
  11. Abdullah Öcalan
  12. Irak Kürt Fedaral Devleti
  13. PKK/PYD
  14. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
  15. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan
  16. İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay

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  • Şeref KazanŞeref Kazan29 dk önce
    Uzmanlar cahiller Türkiye Cumhuriyeti devleti yöneticileri dost ve müttefik demiyormu bu yöneticiler bu kadar malmı?
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