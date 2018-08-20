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Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasında bir gözaltı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesi olayıyla ilgili bir kişinin Ankara'da gözaltına alındığı açıklandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:06
Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasında bir gözaltı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine bir araç içerisinden 6 el ateş edilmesi olayıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Büyükelçiliğe sabah saatlerinde ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, çalışma sonucunda olaya karıştığını belirlenen bir kişiyi Ankara'da gözaltına aldı. Şüpheli şahısın Emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz bir araçtan kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmişti.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:06
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. AK Parti
  3. Atatürk
  4. Ankara
  5. Dışişleri Bakanlığı

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