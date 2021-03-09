Amerikan ve Rus piyadelerinin olası savaşını kim kazanır? İşte o karşılaştırma

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, dünyanın donanımlı iki ordusuna sahip.

Çeşitli savaşlardan sonra ağır bir şekilde makineleşen ABD Ordusu ve Rus Kara Kuvvetleri, son on beş yılın büyük bir bölümünde, Afganistan'dan Suriye'ye askeri operasyonlar gerçekleştirdiler.

Bu bölgelerdeki çatışmalar, gerilla taktiğiyle savaşan düşmanlara karşı olsa da, iki ülke Irak ve Gürcistan'da konvansiyonel tarzda savaşlar da gördü. Şimdi bir yandan NATO ile Rusya arasındaki gerilim, diğer yandan ABD ve Rus Kara Kuvvetleri aynı ülkeye (Suriye) veya sınırın hemen ötesine (Baltıklar) yerleştirilirken, uzmanlar şu soruyu soruyor: Kafa kafaya bir mücadelede, hangi taraf galip gelecek? İşte National Interest'te yer alan o karşılaştırma...

ABD piyadeleri

ABD Ordusu piyadesinin bel kemiği 'piyade mangasıdır'. Hafif piyadeler (hava saldırısı, hava indirme ve dağ birimleri dahil) bir manga, bir manga lideri ve iki itfaiyeciden oluşur.

Bu askerler tüfekçi, el bombacısı ve iki M4 karabina ile donatılmış bir otomatik tüfekçidir. M320 namlu altı bomba atar, M4 karabina, M249 otomatik silah ve bir de AT-4 hafif tanksavar taşırlar.

Mekanize piyade birimlerinde, dokuz kişilik ekip, iki veya üç kişilik Stryker geçici muharebe aracı veya M2 Bradley Savaş Aracı mürettebatından ve ayrıca yürüyerek savaşmak için inen altı askerden oluşur.

Bradley 25 mm M242 Bushmaster otomatik topu, TOW tanksavar füzeleri ve 7.62 mm eş eksenli makineli tüfek şeklinde büyük ölçüde artırılmış hareket kabiliyeti ve ateş gücü avantajına da sahiptir. Stryker'lar şu anda M2 .50 kalibrelik makineli tüfeklerle donanmış durumda ancak, Avrupa merkezli birimler, 30 mm top veya Javelin tanksavar füzesi içeren yeni bir kule yükseltmesi bekliyor. Mekanize sökme ekibinin ayrıca kendi M4 karabinası, bir M320 bomba atarı, bir M249 otomatik silahı ve en ağır Rus zırhını bile 2.187 yarda kadar menzillerde ezebilen Javelin omuzdan ateşlemeli orta menzilli bir tanksavar füzesi var.

Mekanize piyade takımları, ilave ateş gücü olmayan üç mekanize mangadan oluşur. Ancak bir Stryker takımının iki M240B makineli tüfek içeren bir silah mangası olacaktır.

Her takımın dört M2'si veya dört Stryker'ı vardır. Hafif piyade takımları üç piyade mangasından oluşur ve bir silah mangası aracılığıyla ek ateş gücü sağlarlar.

Silah ekibi, bir manga lideri, iki M240B makineli tüfek ve iki Javelin tanksavar füzesi ile donanmış dokuz askerden oluşuyor ve genelde bir teğmen olan takım komutanının bu ateş gücünü muhtemelen en çok ihtiyaç duyacak mangalara dağıtmasına izin veriyor. Ayırıca silah envanterine, yeni eklenen bir 84mm M3 "Carl Gustav" da kullanılıyor. Sonuç olarak iki antipersonel ve iki anti-zırh silahı olan bir piyade müfrezesi ve her ikisi olarak işlev görebilen beşinci bir silaha sahipler.

Rus piyadeler

Rusya, hava kuvvetlerinde motorlu tüfek (mekanize) mangaları ve hafif piyade muadili mangalar kullanıyor. Tipik bir Rus motorlu mekanize mangası, bir BMP-2/3 piyade savaş aracı veya BTR-82A tekerlekli zırhlı personel taşıyıcı, üç kişilik bir mürettebat ve AK-74M saldırı tüfeği ve iki PKM makineli tüfekle donanmış yedi kişilik bir bir ekipten oluşur. Ayrıca kısa menzilli tanksavar silahı RPG-16 da taşırlar. M320'nin Rus muadili GP-30 bomba atar, bazı AK-74M'lere takılıyor. PKP "Pecheneg"in PKM'nin yerini alması bekleniyor, ancak şimdilik Rus ordusunda oldukça fazla eski silah var.

Rus hava piyade birlikleri BMD-3, BMD-4, BTR-D havadan zırhlı araçlar etrafında inşa edilen motorlu tüfek birliklerine benzer. BMD ve BTR-D araçlarının daha küçük personel taşıma kapasitesi nedeniyle mangalar daha küçüktür. Daha az birliğe sahip olmasına rağmen, Rus kuvvetleri Amerikan muadillerine göre çok daha hareketlidir. 30 mm otomatik topa sahip BMD-3 ve 30 mm otomatik top ve 100 mm topa sahip BMD-4, Konkurs tanksavar füze sistemi ile donanmış durumda.

Takım seviyesinde, Rus motorlu tüfek kuvvetleri, SVD tüfeğiyle donanmış tek bir keskin nişancı dışında ilave ateş gücü ile desteklenmiyor, ilave araçlar içermiyor.

Rus piyadelerinin Amerikalı rakiplerine göre bazı avantajları var. Üç araç müfrezesinin yapısı, Rus Kara Kuvvetleri'nin ABD Ordusu'ndan yüzde yirmi beş daha fazla müfreze ile savaşabileceği anlamına geliyor. Teorik olarak bu, komutana savaş alanında daha taktiksel seçenekler sunar.

Belirleyici faktör: Ateş gücü

Yine de ABD Ordusu piyadelerinin Rus rakiplerine göre belirleyici bir üstünlüğü var. Bunun nedeni örgütsel dirençtir. Yani Rus takımı bir aracı kaybederse, savaş gücünün üçte birini kaybeder. Bir Amerikan takımı bir aracı kaybederse, ateş gücünün yalnızca dörtte birini kaybeder. İki araç kaybeden bir Rus takımı, tek bir araçla kalır.

ABD mekanize araçları da Rus muadillerinden üstündür. Hem Bradley hem de BMP yedi asker taşıyabilir, 25 ila 30 mm'lik bir otomatik top monte edebilir ve tanksavar füzeleriyle donanmış olsalar da, Bradley daha iyi zırhlıdır. Dijital bir savaş yönetim sistemine sahiptir ve ateşe hazır iki kat fazla tanksavar füzesi taşır.

Amerikan Stryker ve Rus BTR-82A tekerlekli zırhlı araçlar ise aşağı yukarı aynı direnç ve özelliklere sahip. Her iki araç da, yükseltilme yapılabilecek şekilde ayarlandı, 30 mm otomatik topa sahip Stryker veya Javelin kulesi ve BTR-82A 57 mm topa sahip bir taret.

Ateş gücü burada, ABD kuvvetlerinin gerçekten en büyük avantajıdır. Zırhlı tehditlere karşı, bir Amerikan müfrezesi, düşman zırhlısını alt etmek için üç Javelin füzesi, bir M3 silahı ve çok sayıda AT4 kısa menzilli tanksavar roketi kullanarak, 2.000 yarda menzilde düşmanla çarpışabilir.

Rus piyadeleri ise, yaklaşık 300 yarda maksimum etkili menzilde düşmanlara karşı yalnızca güdümsüz RPG-16 ve RPG-18 roketleri kullanabilir.

Amerikan kuvvetleri, piyadelere karşı altı hafif ve iki orta makineli tüfek ve bir M3 tüfekle birlikte, üç orta makineli tüfek kullanabilir.

Sonuç

Amerikan ve Rus piyadeleri asla yalnız savaşmaz. Her iki taraf da, savaşı kazanmaya katkıda bulunacak zırh, havan, ağır topçu, hava desteği ve elektronik savaştan oluşan entegre bir ekibin parçası olarak savaşacaktır.

Yine de, Amerikan ve Rus piyade güçleri arasındaki bir eşleşmede Amerikan kuvvetlerinin ateş gücünde belirleyici bir avantajı var.

Star.com.tr