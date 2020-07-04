Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko 'Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?' sorusuna ne yanıt vermiştir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılıyor.
Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir?
A) Konforlu bir deliğe
B) İnsan olmayan bir ormana
C) Olgun muzların evine
D) Robin Williams'ın sırtına
Cevap: A)Konforlu bir deliğe