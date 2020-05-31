Amerikan bayrağını nehre attılar
ABD'de Minnesota eyaletinde Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesi sonrası tırmanan olaylarda bilanço artarken ABD'nin Chicago kentinde, Trump Tower önünde toplanan halk Amerikan bayrağını nehre attı.
ABD'nin Minnesota eyaletinde Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un bir polis tarafından boğularak öldürülmesi sonrası gerçekleştirlen eylemlerin dozu artıyor.
ABD'nin Chicago kentinde, Trump Tower önünde toplanan halk Amerikan bayrağını nehre attı. Los Angeles'da kızgın göstericiler polis araçlarını ateşe verdi.