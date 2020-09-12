Amerikan basını İsrail-Bahreyn anlaşmasının arka planını yazdı

ABD merkezli yayıncı Axios'un Barak Ravid imzasıyla yayınladığı bir raporda İsrail ile Bahreyn arasında bugün varılan anlaşmanın arka planı açıklandı.

Raporda, 13 Ağustos'ta İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında bir anlaşmanın açıklanmasından saatler sonra, üst düzey Bahreynli yetkililer ABD Başkanı Donald Trump'ın baş danışmanı Jared Kushner ve Beyaz Saray Özel Başkanı Avi Berkowitz'e ulaştı. Uluslararası Müzakereler Temsilcisi ve "Barış anlaşması yapacak bir sonraki ülke olmak istiyoruz." Dedikleri söylendi.

İsrail ile Bahreyn arasında uzun süredir kapalı kapılar ardında yürüyen "gizli bir ilişki" olduğuna işaret edilen raporda, iki ülke arasındaki anlaşmanın diplomatik ilişkiler kurmasının sadece 29 gün sürdüğüne işaret edildi.

Haberde Kushner ve Berkowitz'in yanı sıra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Genel Müdürü Miguel Correa, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad Al Halife, veliaht prensin bazı üst düzey danışmanları ve diğerlerinin yanı sıra Bahreyn'in Washington büyükelçisi görüşmeler yürüttükleri ifade edildi.

İsrail tarafında ise İsrail'in Washington Büyükelçisi Ron Dermer ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun görüşmelerde aktif rol aldığı, BAE-İsrail anlaşmasının aksine Bahreyn-İsrail anlaşmasının Netanyahu koalisyonundan bile gizlendiği belirtildi.

Kushner'in geçen hafta BAE ve İsrail ziyaretinin ardından Bahreyn'e gittiğinin hatırlatıldığı haberde, Kushner'in Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife için kendi parasıyla bir Tevrat satın aldığı ve Kral Bin İsa'ya sunduğu belirtildi. .

15 Eylül'de BAE-İsrail anlaşmasının imza töreni öncesinde Beyaz Saray'ın Bahreyn ile İsrail arasında anlaşmayı sağlamak istediğine işaret eden haberde, İsrail ile aynı gün normalleşme anlaşması imzalanacağı vurgulandı.

Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ve BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

BAE, 1979'da Mısır ve 1994'te Ürdün'den sonra İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu. İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın imza töreni 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak.

Öte yandan Trump bugün BAE'den sonra bir başka Körfez ülkesi olan Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'den sonra İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesidir.