  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Amerikalı tarihçiden müthiş analiz! Osmanlı'daki devrimi masonlar yaptı
Gündem

Amerikalı tarihçiden müthiş analiz! Osmanlı'daki devrimi masonlar yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Amerikalı tarihçi ve gizli örgütler uzmanı Richard B. Spence, mason localarının dünya devrimlerindeki rolüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spence’in, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının önünü açan Jön Türk Devrimi’nin masonlar tarafından planlandığı yönündeki sözleri, Türkiye’de Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği (HKEMD) Büyük Üstadı Prof. Dr. Remzi Sanver’e yönelik operasyonun ardından sosyal medyada gündem oldu.

Spence açıklamasında şunları söyledi:

“Her devrimde masonların bir şekilde parmağı olduğunu görebilirsiniz. Türkiye'de Jön Türk Devrimi denen hareket ile Sultan devrildi. Ve bu bir askeri darbeydi. İttihat ve Terakki Cemiyeti... Tüm bu devrim tek bir mason locasında planlandı.”

Tarihçi Spence, devrimleri “gizli ağların manipülasyonuyla yönlendirilen olaylar” olarak tanımladı. Osmanlı’daki süreci ise Avrupa’daki İtalyan ve Alman milliyetçi hareketlerinin mason localarından beslendiği örneklerle ilişkilendirdi.

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Jön Türk değil

Geldiği gibi gitmeyenlerin torunları 

ee bunnları zaten biliyoruxda

günümüzde kimler gizli yahudi masonlar kimler onları söyleyinde bilelim değilmi <<<<<<<geçmişşşşşşşşşş bitmiş günümüzdekilere bakalım değilmi
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )

