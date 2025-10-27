Amerikalı tarihçiden müthiş analiz! Osmanlı'daki devrimi masonlar yaptı

Spence’in, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının önünü açan Jön Türk Devrimi’nin masonlar tarafından planlandığı yönündeki sözleri, Türkiye’de Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği (HKEMD) Büyük Üstadı Prof. Dr. Remzi Sanver’e yönelik operasyonun ardından sosyal medyada gündem oldu.

Spence açıklamasında şunları söyledi:

“Her devrimde masonların bir şekilde parmağı olduğunu görebilirsiniz. Türkiye'de Jön Türk Devrimi denen hareket ile Sultan devrildi. Ve bu bir askeri darbeydi. İttihat ve Terakki Cemiyeti... Tüm bu devrim tek bir mason locasında planlandı.”

Tarihçi Spence, devrimleri “gizli ağların manipülasyonuyla yönlendirilen olaylar” olarak tanımladı. Osmanlı’daki süreci ise Avrupa’daki İtalyan ve Alman milliyetçi hareketlerinin mason localarından beslendiği örneklerle ilişkilendirdi.