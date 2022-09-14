  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Amerikalı mühendis neden Müslüman olduğunu anlattı!
İSLAM

Amerikalı mühendis neden Müslüman olduğunu anlattı!

Amerikalı Jeoloji Mühendisi David Benjamin, düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu, ismini 'Davut' olarak değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 15:21:00 - 2022-09-14 15:21:20
Amerikalı mühendis neden Müslüman olduğunu anlattı!

Amerikalı Jeoloji Mühendisi David Benjamin, düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu, ismini 'Davut' olarak değiştirdi.

Amerika’da yaşayan Jeoloji Mühendisi David Benjamin, Müslüman arkadaşlarının yaşantılarından etkilenerek, kendi isteği ile Müslüman olmaya karar verdi.

Çukurova İlçe Müftülüğüne yapılan başvuru sonucu David Benjamin, Ramazanoğlu Camii'nde düzenlenen ihtida töreninde Müftü Kadir Demirlenk’ın rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İhtida töreninde Ramazanoğlu Camii Müezzin Kayyımı Ramazan Topak, Al-İmran Suresi’nin 8 ve 9. ayetlerini tilavet etti.

"Yaşantılarından, birbirlerine olan bağlılıklarından çok etkilendim"

David Benjamin, “Hiçbir inancı benimsemiyordum. Birçok; Budist, Şinto, Hıristiyan ve Müslüman arkadaşlarım vardı. Müslüman arkadaşların yaşantılarından, birbirlerine olan bağlılıklarından çok etkilendim ve İslamiyet'i araştırmaya başladım. Sonrasında ise Müslüman olmaya karar verdim. Burada çalışmaktan dolayı mutluyum ve çok şükür artık Müslümanım” dedi.

Okunan ayet-i kerimelerin mealinin paylaşılmasının ardından Müftü Kadir Demirlenk, İslam'ın iman ve ibadet esasları hakkında David Benjamin’e bilgi verdi.

Çukurova Müftüsü Kadir Demirlenk, törende yaptığı konuşmada, “Bu kardeşimiz İslamiyet'i araştırarak ve arkadaşlarından Müslümanlığın güzelliğini görmüş, komşularının İslami hayatlarındaki örf, adet ve geleneklerini görmüş, İslam'ın hak din olduğuna karar vermiş. Bugün İslam'la şereflenmesine vesile olduk, tanıklık ettik. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Kelime-i Şehadet getirdikten sonra yapılan duanın ardından David Benjamin’e Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından İngilizce Kur'an-ı Kerim meali, itikat, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed’in Hayatı adlı kitaplar hediye edildi.
Davut’a Müftü Demirlenk, ‘İhtida Belgesi’ takdim etti.

 

 


Başakşehir'de Mesut Özil kadro dışı!
Başakşehir'de Mesut Özil kadro dışı!

Spor

Başakşehir'de Mesut Özil kadro dışı!

Türkiye'den satın aldılar! Bayraktar TB2 için üs kurdular
Türkiye'den satın aldılar! Bayraktar TB2 için üs kurdular

Gündem

Türkiye'den satın aldılar! Bayraktar TB2 için üs kurdular

Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Sade, sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı
Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Sade, sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı

Kadın - Aile

Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Sade, sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı

Saç dökülmesini durdurmak ve saçınızı gürleştirmek için doğal tarifler
Saç dökülmesini durdurmak ve saçınızı gürleştirmek için doğal tarifler

Kadın - Aile

Saç dökülmesini durdurmak ve saçınızı gürleştirmek için doğal tarifler

Kalp dostu besinler: Kalbi güçlendirmek için ne yapmalı? Kalbi güçlendiren bitkiler
Kalp dostu besinler: Kalbi güçlendirmek için ne yapmalı? Kalbi güçlendiren bitkiler

Sağlık

Kalp dostu besinler: Kalbi güçlendirmek için ne yapmalı? Kalbi güçlendiren bitkiler

New York borsası çakıldı! 2020'den bu yana en kötü performansı...
New York borsası çakıldı! 2020'den bu yana en kötü performansı...

Dünya

New York borsası çakıldı! 2020'den bu yana en kötü performansı...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fiyatları açıkladı! Ayçiçeği alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fiyatları açıkladı! Ayçiçeği alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fiyatları açıkladı! Ayçiçeği alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar net tasarruf sağlanacak
Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar net tasarruf sağlanacak

Gündem

Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar net tasarruf sağlanacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23