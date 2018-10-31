Amerika'dan Suudi Arabistan'a şok! 'Saldırılar dursun...'

İngiliz The Guardian gazetesi ise, Suudi Arabistan'ın 930 milyon dolar karşılığında Birleşmiş Milletler'den Yemen'de oynadıkları insani rolü öne çıkarmasını zorladığını yazdı.

ABD'den Orta Doğu için beklenmedik bir çağrı geldi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis, arka arkaya yaptıkları çağrılarla Riyad yönetiminden Yemen'deki savaşı durdurmasını istedi.

Pompeo, Suudilerin başını çektiği uluslararası koalisyondan iç savaş ülkelesine düzenledikleri hava saldırılarını sona erdirmesi çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı, ateşkes için tarafları Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i desteklemeye çağırdı.

Pompeo, "Bu kasım ayında, sınırların askerden arındırılması ve uluslararası gözlem altında bütün büyük silahların yok edilmesi için BM Yemen Özel Temsilcisi liderliğinde üçüncü bir ülkede yapılmak üzere bağımsız görüşmeler başlamalı" dedi.

'Kuduz Köpek' lakaplı savunma bakanı Mattis de, 30 gün içinde ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısını yineledi. Mattis, "30 gün içinde herkesi, hava saldırılarının durduğu bir barış masası etrafında görmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

İç savaş ülkesi Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerle Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi güçler çarpışıyor. Suudiler, on binlerce insanın öldüğü savaşa Mart 2015'te müdahil oldu.



Halihazırda Husiler aralarında başkent Sana'nın da bulunduğu ülkenin batısını kontrol ediyor. Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye bağlı birlikler ise Yemen'in doğusu, orta kesimleri ve güneybatısındalar. Terör örgütü El Kaide, ülkenin güneyinde geniş bir alanı elinde tutuyor.

930 milyon dolarlık çekin sırrı

Öte yandan, İngiliz The Guardian gazetesi çarpıcı bir habere sayfalarında yer verdi.

Gazete, Suudi Arabistan'ın 930 milyon dolar karşılığında uluslararası örgütten Riyad'ın Yemen'de oynadığı 'insani rolü' öne çıkarmalarını talep ettiğini yazdı.

Haber, BM'nin iç yazışmalarına dayandırıldı. Buna göre, Riyad yönetimi, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ni (OCHA) 930 milyon dolar karşılığında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapsamlı 'iyi tanıtım' şartlarını kabul etmeye zorladı.

Suudiler ayrıca, New York Times ve Guardian gibi gazetelerde insani yardım haberlerinin yapılmasını istedi.

The Guardian, BM bünyesindeki beş yardım kuruluşunun söz konusu istekleri kabul ettiğini yazıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçen mart ayında New York'u ziyaret etmiş ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e 930 milyon dolar tutarındaki çeki takdim etmişti.