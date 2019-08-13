Amerika'dan İngiltere'ye öncelikli ticaret sözü

İngiliz yayın kurumu BBC, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Londra ziyareti kapsamında ABD’nin İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde çıkmasını desteklediğini ifade ettiğini duyurdu.

Bolton, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından (Brexit) ABD ile ticaret anlaşması yapacak olan ülkeler içerisinde ilk sırada yer alacağını kaydetti.

TRUMP YÖNETİMİ ADINA SÖZ VERDİ

İngiltere’nin AB’den çıkışının ardından ABD’nin bir dizi sektör bazlı ticaret anlaşmasının müzakerelerine başlayabileceğinin atını çizen Bolton "Net olmak gerekirse, Trump’ın yönetiminde Britanya ticaret sırasının her zaman en önünde olacak. Biz çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Bir önceki hükümetle daha hızlı ilerlemiş olmayı dilerdik" ifadelerini kullandı.

Financial Times gazetesi ise Bolton’un Çinli Huawei’nin İngiltere’nin 5G altyapısında rol alması ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerine yer verdi.

Bolton "İngiliz yetkililer bana Huawei meselesine ilk aşamasından itibaren baktıklarını belirtti. 5G teknolojilerinin güvenliğinden ödün vermemek konusunda çok endişeliler. Bana, bu bu konuyu yeniden değerlendirmek istediklerini ve kararlarından emin olmak istediklerini söylediler"dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İran ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu bir dizi konuyu görüştü.