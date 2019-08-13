0553 313 94 23

Amerika'dan İngiltere'ye öncelikli ticaret sözü

ABD'nin İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde çıkmasını desteklediğini ifade eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton "Net olmak gerekirse, Trump’ın yönetiminde Britanya ticaret sırasının her zaman en önünde olacak. Biz çok hızlı hareket etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

13 Ağustos 2019 Salı 15:58
Amerika'dan İngiltere'ye öncelikli ticaret sözü

İngiliz yayın kurumu BBC, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Londra ziyareti kapsamında ABD’nin İngiltere’nin AB’den anlaşmasız şekilde çıkmasını desteklediğini ifade ettiğini duyurdu.

Bolton, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından (Brexit) ABD ile ticaret anlaşması yapacak olan ülkeler içerisinde ilk sırada yer alacağını kaydetti.

TRUMP YÖNETİMİ ADINA SÖZ VERDİ

İngiltere’nin AB’den çıkışının ardından ABD’nin bir dizi sektör bazlı ticaret anlaşmasının müzakerelerine başlayabileceğinin atını çizen Bolton "Net olmak gerekirse, Trump’ın yönetiminde Britanya ticaret sırasının her zaman en önünde olacak. Biz çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Bir önceki hükümetle daha hızlı ilerlemiş olmayı dilerdik" ifadelerini kullandı.

Financial Times gazetesi ise Bolton’un Çinli Huawei’nin İngiltere’nin 5G altyapısında rol alması ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerine yer verdi.

Bolton "İngiliz yetkililer bana Huawei meselesine ilk aşamasından itibaren baktıklarını belirtti. 5G teknolojilerinin güvenliğinden ödün vermemek konusunda çok endişeliler. Bana, bu bu konuyu yeniden değerlendirmek istediklerini ve kararlarından emin olmak istediklerini söylediler"dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İran ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu bir dizi konuyu görüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:58
  1. abd
  2. britanya
  3. ticaret
  4. ingiltere
  5. john bolton

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan korkutan mesaj: Putin defalarca söyledi
    1. Rusya'dan korkutan mesaj: Putin..
    2. AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
    3. Tansiyon artıyor! Çin'den sınıra..
    4. Tarlasını sularken hayatını kaybetti
    5. Kendini kurtarmak isteyen kuzeni..
    6. Bitlis'te 24 Temmuz’da etkisiz hale..
    7. Cüneyt Çakır: “Ev sahibi olmaktan..
    8. "Yatırımlarımızı hızlandırarak devam..
    9. Muğla'da orman yangını
    10. İnegöl’de korkutan orman yangını
    11. Silahlı saldırıya uğrayan kadın..
    12. Elazığ'da trafik kazası! 5 yaralı
    13. Sünnet düğününde kazara arkadaşını..
    14. İngiltere'de aşırı sağ liderinden..
    15. Kızgın boğa yanına kimseyi..
    16. Termometreler 45 dereceyi gördü
    17. Vali Kaymak: "Şehitlerimize minnet..
    18. Bir gecede 3 ayrı noktadan çıktılar
    19. Kadıköy'de şüphe üzerine durdurulan..
    20. Zonguldak'ta sıcak hava
    21. Korkunç olay! İncelemek isterken..
    22. Filistinli gazeteci korkunç tehlikeyi..
    23. Leylekler elektrik kesintisine neden..
    24. Zonguldak sahilinde mükemmel görüntü:..
    25. Başkent'te vahşet dolu görüntüler!..
    26. Yenişehir'deki orman yangınıyla ilgili..
    27. Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a ziyaret!..
    28. İtalyan milyoner Bodrum’da ev almaya..
    29. Diyarbakır'da traktör ile otomobil..
    30. Bodrum'da facia! Ünlü oyuncunun oğlu..
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı