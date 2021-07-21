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Dünya Amerika’dan Eş Şebab’a hava saldırısı
Dünya

Amerika’dan Eş Şebab’a hava saldırısı

ABD ordusu, Başkan Joe Biden’in göreve gelmesinden bu yana Somali’de Eş-Şebab'a yönelik ilk kez hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 19:04:00 -
Amerika’dan Eş Şebab’a hava saldırısı

Pentagon Sözcüsü Cindi King, yaptığı açıklamada, hava saldırısının Mogadişu'nun yaklaşık 700 kilometre kuzeydoğusundaki Galkayo bölgesinde El Kaide'ye bağlı Eş-Şebab militanlarına yönelik gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Eş-Şebab ve Somali güçleri arasında devam eden angajman nedeniyle saldırıdaki hasar tespiti beklemede ancak komutanlığın ilk değerlendirmesi, bu saldırı sonucunda hiçbir sivilin yaralanmadığı veya öldürülmediği yönünde" ifadeleri yer aldı.

Saldırıyı ABD Afrika Komutanlığı'nın (AFRICOM), Mogadişu hükümetiyle koordineli gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD’nin Somali’ye yönelik en son hava saldırısı, Biden’ın yemin töreninden bir gün önce 19 Ocak’ta gerçekleştirilmişti.

 

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