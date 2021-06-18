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Dünya Amerika’dan Afganistan açıklaması: Ne olursa olsun çekileceğiz
Dünya

Amerika’dan Afganistan açıklaması: Ne olursa olsun çekileceğiz

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Taliban ile Kabil Hükümeti anlaşmasa da ABD'nin Eylül'de ülkeden tamamen çekileceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2021-06-18 05:17:00 -
Amerika’dan Afganistan açıklaması: Ne olursa olsun çekileceğiz

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, El Cezire'ye ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Anlaşmaya göre 1 Mayıs 2021'de tamamlanması gereken çekilmenin teknik sorunlar nedeniyle 11 Eylül 2021'e ertelendiğini ifade eden Halilzad, çekilmenin sürdüğünü ve tamamlanmasının hiçbir sebeple iptal edilmeyeceğini açıkladı.

Çekilme tamamlanmadan Taliban ile Kabil hükümeti arasında anlaşmanın gerçekleşmesi gerektiğini belirten Halilzad, bununla beraber anlaşma gerçekleşmese dahi ABD güçlerinin Eylül'de Afganistan'dan tamamen çekileceğini ifade etti.

Zalmay Halilzad Katar'a ABD ve Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği ve arabuluculuk yapmasından ötürü teşekkür etti.

Röportajında Halilzad NATO güçlerinin Kabil Havaalanı'nda kalması projesine ise değinmedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD SAvunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 50'den fazlasının tamamlandığı belirtilmişti.

 

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