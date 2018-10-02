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Amerika'da kadın çalışanlar için bir ilk!

Kaliforniya eyaleti halka açık şirketlerin yönetim kurullarında kadın yönetici bulundurma zorunluluğu getirerek ülke genelinde bir ilke imza attı.

02 Ekim 2018 Salı 10:06
Amerika'da kadın çalışanlar için bir ilk!

Kaliforniya, halka açık şirketlerin yönetim kurullarında kadın yönetici bulundurulmasını zorunlu hale getiren ilk ABD eyaleti oldu.
 
Vali Jerry Brown, 2019 sonu itibarıyla kentteki tüm halka açık şirketlerin bünyesinde en az 1 kadın yönetici bulundurumasını zorunlu hale getiren yasayı dün imzaladı.
 
Şirketlerin 2021 sonuna kadar da yönetim kurullarının büyüklüğüne göre  en az 3 kadın yöneticiye bu pozisyonları açması gerekecek.
 
KENTTEKİ HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN 4'TE 1'İNİN YÖNETİM KURULLARINDA KADIN YÖNETİCİ BULUNMUYOR
 
Yasanın yüzlerce şirketi etkileyeceği belirtiliyor zira merkez üsleri Kaliforniya'da bulunan halka açık şirkertlerin dörtte birinin yönetim kurullarında hiç kadın yönetici bulunmuyor.
 
Yasaya riayet etmeyen şirketler ise ilk ihlalde 100.000 dolar, yasayı 2. kez ihlal etmeleri halinde de 300.000 dolar para cezası ödeyecek.
 
Yasayı hazırlayan ABD'li Demokrat Senatör Hannah-Beth Jackson bu adımın şirketleri daha başarılı yapacağını savunuyor.
 
Kadınların işbirliğine daha yatkın ve çoklu görevlere daha uygun olduğunu söyleyen Jackson, kadınların güç sahibi pozisyonlara getirilmesinin iş yerlerindeki cinsel taciz ve cinsel saldırıları azaltacağını vurguluyor.
 
'ERKEK EGEMENLİĞİNİN SON KALELERİNDEN BİRİ'
 
Hükümet müdahalesinin şirketlerin bu konuda adım atmaktaki isteksizliği yüzünden gerekli olduğunu savunan Senatör Jackson "Burası erkek egemenliğin son kalelerinden biri. Bu seviyedeki ayrımcılık nedeniyle kamuya ve iş dünyasına iyi hizmet verilemediğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Norveç ve Fransa dahil bazı Avrupa ülkelerinde şirketlerin yönetim kurullarında kadın kotası uygulaması halihazırda yürürlükte. Örneğin Norveç'te yönetim kurullarında belli oranda kadın yönetici olması ve bu şirketler belli bir büyüklükte ise kadınların yönetim kurulunun yüzde 40'ını oluşturması gerekiyor. 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:06
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