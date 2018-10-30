Amerika'da hayatı filmlere konu olan ünlü mafya babası cezaevinde öldürüldü

ABD'li ünlü mafya babasıJames 'Whitney' Bulger (89), West Virgina'da kaldığı cezaevinde öldürüldü.

Boston Globe'un haberine göre, Florida'da kaldığı cezaevinden West Virginia'ya bugün nakledilen Bulger, hücresinde ölü bulundu.

FBI'ın 16 yıllık araması sonucunda 2011 yılında California'da yakalanan Bulger, 2013 yılında 11 cinayetten hüküm giymişti.

Boston'daki İrlanda mafyasının önde gelen isimlerinden biri olarak görülen Bulger'in hayat öyküsü birçok filmde işlenmişti.

2006 yapımı Akademi ödüllü The Departed ve 2015 yapımı Johnny Depp'in başrolünde oynadığı Black Mass isimli film Winter Hill çetesinin lideri Bulger'in hayatından esinlenerek çekilmişti.

Bulger'in ölü bulunduğu Hazelton cezaevi 1385 mahkuma ev sahipliği yapıyordu.

Ünlü gangsterin ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.