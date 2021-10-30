  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Amerika’da eski vali cinsel tacizden hakim karşısına çıkacak
Dünya

Amerika’da eski vali cinsel tacizden hakim karşısına çıkacak

Hakkında, birçok kişinin cinsel taciz iddialarında bulunduğu New York Valisi Andrew Cuomo, 17 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 03:08:00 - 2021-10-30 03:11:50
Amerika’da eski vali cinsel tacizden hakim karşısına çıkacak

Eski New York Valisi Andrew Cuomo’ya, eski bir çalışma arkadaşının cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye suç duyurusunda bulunarak açtığı davayla ilgili iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Andrew Cuomo'nun, hakkındaki cinsel taciz suçlamasıyla ilgili 17 Kasım'da mahkemeye gitmesi bekleniyor.

Mahkemeye yapılan suç duyurusunun ardından Albany Bölge Savcısı David Soares’ın Cuomo ile ilgili soruşturmayı bir süredir yürüttüğü belirtildi. New York Eyalet Mahkemeleri Sözcüsü, Cuomo'ya cinsel taciz nedeniyle kabahatli olduğu gerekçesiyle ceza davası açıldığını doğruladı. Eski vali aleyhine açılan davadaki cinsel taciz iddiasının geçtiğimiz yılın 7 Aralık tarihinde Cuomo’nun evinde gerçekleştirildiği belirtildi.

63 yaşındaki Cuomo, 10 Ağustos’ta görevinde istifa etmişti. Vali Cuomo, ayrıca kendisine bir siyasi komplo kurulduğunu iddia etmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nu utandıran rakamlar açıklandı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nu utandıran rakamlar açıklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapımına şiddetle karşı çıktığı Marmaray’ın her sene artan yolcu sayısı rekor kırmaya devam ediyor...
Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması: Fırsat olarak görüyoruz
Ekonomi

Ukrayna'dan flaş Türkiye açıklaması: Fırsat olarak görüyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. senesi olan Şubat 2022'de düzenlenmesi p..
İslam Memiş tarih ve fiyat vererek uyardı!
Ekonomi

İslam Memiş tarih ve fiyat vererek uyardı!

Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarıyla ilgili bomba tahminlerde bulundu! "Dolar nereye gram altın oraya" diyen İslam Mem..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay