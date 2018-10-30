Amerika'da doğarak vatandaşlık alma hakkına Donald Trump engeli

ABD Başkanı Donald Trump 29 Ekim Pazartesi günü bir televizyona verdiği röportajda doğum yoluyla ABD vatandaşlığı hakkı veren yasayı kaldıracak bir kararname imzalayacağını söyledi. Trump'ın iptal edeceğini söylediği yasaya göre ABD topraklarında doğan bebekler, ailelerinin vatandaşlıklarına bakılmaksızın ABD vatandaşı olma hakkı kazanıyordu.