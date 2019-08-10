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Amerika yine DEAŞ silahına sarıldı

ABD, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekatını önlemek için yeniden DEAŞ silahına sarıldı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:33
Amerika yine DEAŞ silahına sarıldı

Türkiye’nin Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekatını önlemek, ABD’nin bölgedeki varlığını kalıcı hale getirmek ve terör örgütü PKK/YPG’yi meşrulaştırmak için yine DEAŞ kartı açıldı. Son günlerde birbiri ardına yayınlanan rapor ve haberlerle 2 ay önce “bitti” denilen DEAŞ’ın yeniden güçlendiği öne sürülüyor. Küresel medya kuruluşluranın da geniş yer ayırdığı raporlarla “Türkiye’nin YPG/PKK’ya müdahalesinin DEAŞ’ın işini kolaylaştıracağı” mesajı veriliyor.

BM DE OPERASYONA DAHİL

İlk rapor Temmuz ayı sonunda terör örgütü YPG/PKK ile skandal bir anlaşma imzalayan Birleşmiş Milletler’den geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından duyurulan raporun ana teması “DEAŞ saldırıları geçici olarak durdu, önümüzdeki dönemlerde artabilir” oldu. Terör örgütünün Suriye’deki gizli şebekesinin yayıldığı, hücrelerin vilayet düzeyinde kurulduğu ve terör örgütünün Irak ve Suriye’de yeni koşullara uyum sağlayarak yeniden canlanması için gereken şartları oluşturmaya başladığı iddia edildi.

300 MİLYON DOLAR PARA

Guterres, “DEAŞ Tehdidi” adlı raporunda, 2017 yılından sonra aldığı ağır darbeler nedeniyle büyük kayıplar veren DEAŞ’ın saldırılarının son dönemlerde azalmasını geçici olarak nitelendirdi. Örgütün halen 300 milyon dolar civarında bir servete sahip olduğunu kaydeden Guterres, örgütün bu parayı Irak ile Suriye’de terör eylemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğini belirterek, “Örgüt para transferi için resmi olmayan kurumların adını kullanabilir” uyarısında bulundu.

30 BİN YABANCI ELEMAN

İngiliz The Guardian gazetesi de geniş kapsamlı rapora ilişkin detaylar paylaştı. Gazeteye göre raporda “DEAŞ saflarında savaşmaya giden ve sağ kalmış olabilecek 30 bin yabancı terörist olduğu” iddiası yer aldı. Raporda örtülü olarak Türkiye’ye suçlamalar yöneltildi: “DEAŞ üyeleri Türkiye’ye kaçabilir, bazıları El-Kaide’ye katılabilir, bazıları ortaya çıkabilecek başka örgütlere girebilir.”

PENTAGON’DAN DÜZMECE RAPOR

6 Agustos’ta da ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) benzer bir rapor geldi. Pentagon Başmüfettişi tarafından Kongre için hazırlanan raporda, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmeye başlamasının ardından örgüt militanlarının ülkede yeniden gruplar oluşturmaya başladıkları iddia edildi. Raporda, DEAŞ’ın Suriye’deki “başkenti” Rakka’yı kaybetmesine rağmen, bu ülkede ve Irak’ta yerel güçlerin zayıflıklarından faydalandığı öne sürüldü. Yenişafak

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:33
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Amerika
  4. Aydın
  5. Birleşmiş Milletler
  6. Rojava
  7. İsrail
  8. İdlib
  9. Washington
  10. The Guardian

YORUM YAZ

  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Ya bu ne iş ?kıçımızın dibindeki yerde karşımızda tiyatro oynuyorlar bunlara sert girin!!

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