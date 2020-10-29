  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Amerika Diyanet Merkezinde Mevlit Kandili kutlaması
Aktüel

Amerika Diyanet Merkezinde Mevlit Kandili kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-10-29 04:45:12 -
Amerika Diyanet Merkezinde Mevlit Kandili kutlaması

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington ve çevre eyaletlerde yaşayan Müslümanlar, Amerika Diyanet Merkezinde Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında açılışını yaptığı, bünyesinde ABD'deki en büyük camilerden birini barındıran merkezde düzenlenen kandil programına, Washington ve çevre eyaletlerde yaşayan farklı etnik kökenlerden çok sayıda Müslüman katıldı.

Akşam namazı sonrasında sosyal mesafe kuralına uyularak başlayan mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, salavat getirildi ve İslam alemi için dua edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya, Türkiye'ye sağladığı istisnaları kaldırdı
Dünya

Almanya, Türkiye'ye sağladığı istisnaları kaldırdı

Almanya, Türkiye karşıtlığına yeni tip koronavirüs salgınını da dahil etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye salgın nedeniyle yapılan..
Charlie Hebdo skandalının ardından Türkiye'den ilk hamle
Siyaset

Charlie Hebdo skandalının ardından Türkiye'den ilk hamle

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki skandal karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ..
Tüyleri diken diken eden sözler! Erdoğan, Medine halkının sözleriyle cevap verdi
Gündem

Tüyleri diken diken eden sözler! Erdoğan, Medine halkının sözleriyle cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yapılan saldırılara, Medine halkının sözleri il..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay