  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracat rekoru kırıldı

Netenyahu’nun tutuklama kararını uygulamadılar: Maduro için tutuklama kararı icat ettiler

Dünyanın sağlık başkenti Türkiye’de: Her 1 saniyede 7 muayene, her 2 saniyede 1 ameliyat

Girişimcilere 2026 müjdesi geldi! Bakan Kacır rakamı bizzat açıkladı: Tam 2 milyon TL destek!

Maduro haydut saldırıdan önce Çinlilerle masadaydı! İşte o son diplomatik kare

12 yıllık Maduro yönetimi 3 saatlik operasyonla devrildi

Trump'ın Florida ziyaretinde kaba davrandığı öne sürüldü. Zelenskiy'i yine ezdi

Hain muhalefet liderine gün doğdu! Her fırsatta ülkesini ABD’ye şikayet ediyordu

Kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı

Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama
Gündem Amerika BM şartını ihlal etti BMGK'ya acil toplantı çağrısı!
Gündem

Amerika BM şartını ihlal etti BMGK'ya acil toplantı çağrısı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Amerika BM şartını ihlal etti BMGK'ya acil toplantı çağrısı!

Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2. maddesini ihlal ettiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika hükümetinin, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıyı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle birlikte yakalanarak ülkeden çıkarılmasını büyük endişeyle karşıladığı belirtildi.

 

 

Açıklamada, ABD'nin bu eyleminin, BM üyesi devletlerin herhangi bir üye devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidinde bulunmaktan ya da güç kullanmaktan kaçınmasını öngören BM Şartı'nın 2. maddesini açıkça ihlal ettiği bildirildi.

Egemen devletlere karşı askeri müdahalelerin yalnızca istikrarsızlığa ve derinleşen krizlere yol açtığı ifade edilen açıklamada, "ABD'nin yasa dışı ve tek taraflı güç kullanımının" uluslararası düzenin istikrarını ve uluslararası eşitlik ilkesini baltaladığı kaydedildi.

 

Açıklamada, "Güney Afrika, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli organ olan BM Güvenlik Konseyi'ni bu durumu ele almak üzere acilen toplanmaya çağırıyor." denildi.

Venezuela üzerinden mesaj: Katil İsrail’den İran rejimine tehdit
Venezuela üzerinden mesaj: Katil İsrail’den İran rejimine tehdit

Dünya

Venezuela üzerinden mesaj: Katil İsrail’den İran rejimine tehdit

Venezuela cehennemi yaşarken ABD’li petrol şirketleri bayram ediyor
Venezuela cehennemi yaşarken ABD’li petrol şirketleri bayram ediyor

Gündem

Venezuela cehennemi yaşarken ABD’li petrol şirketleri bayram ediyor

ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı
ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı

Dünya

ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı

Trump Venezuela'ya nasıl çöktüklerini açıklıyor
Trump Venezuela'ya nasıl çöktüklerini açıklıyor

Gündem

Trump Venezuela'ya nasıl çöktüklerini açıklıyor

Korsan Trump'tan Venezuela'da Devlet Terörü: "Venezuela'yı artık biz yöneteceğiz"
Korsan Trump'tan Venezuela'da Devlet Terörü: "Venezuela'yı artık biz yöneteceğiz"

Gündem

Korsan Trump'tan Venezuela'da Devlet Terörü: "Venezuela'yı artık biz yöneteceğiz"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali demir

ABD MŞN İHLAL ETMEDİĞİ JİÇ NİR ŞEY KALMADI DUNYAYI YÖNETİYOR İSTEDİĞİ ATI OYNATIYOR DUNYA SADECE İZLİYOR BMHK İŞLEVSİZ KALMIŞ,YOK SAYILMIŞTIR DUNYA DUZENİNŞN DEĞİŞMESİ SARTTIT ABD YE KARSI TUM ULUSLARIN BİRLEŞMESİ GÜÇ KULLANMASI ZORUNLUDUR BİR DEVLET BŞK NIN BU DURUMA DUSURULMESI KABUL EDİLEMEZ RUSYA HİNİ ABD MİNDE PARÇALANMASI SAĞLANMALIDIR SAVAŞSIZ BİR DUNYA İÇİN ABF VR İTRAİLE KARŞI BİRLEŞİN ZEBANİ TRUMP BİRDE BARIŞ ÖDULULLERUNE LAYIK OLDUGUNU SÖYLÜYOR ABD OLDUGU SURECE DUNYA HUZURA ERMEZ
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23