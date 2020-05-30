Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya için Libya'da zafer yorumu

Rusya için Libya'da zafer açıklaması yapan ABD'li general açıklamalarda bulundu.

General, "Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın, Libya'ya savaş uçakları göndermesinin bu ülkede devam eden iç savaşta 'dengeyi' değiştirmeyeceğini ancak Kuzey Afrika'daki jeostratejik bir kalenin korunmasına yardımcı olabileceğine inanıyor." ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Ordusu (LNA) isimli ülkenin doğusunda konuşlu General Halife Hafter liderliğindeki güçler ve Rus yetkililerin resmi açıklamalarıyla reddetmesine rağmen, LNA'nın Jufra Hava Üssüne 14 MiG 29 ve Su-24 savaş uçağı gönderildi.

ABD'nin Afrika Kuvvetleri'nde (AFRICOM) istihbarat daire başkan yardımcısı olarak görev yapan General Gregory Hadfield, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının, Rusya'dan hareketle İran ve Suriye üzerinden geçerek Libya'ya ulaştığını dile getirdi.

Hadfield, uçakların henüz kullanılmadığını ancak Trablus'u ele geçirme mücadelesinde başarısız olan Hafter'in bu hedefine yeni bir destek olabileceğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, LNA'nın Rusya'dan aldığı yardıma karşın Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler de Türkiye'den kritik destek sağlıyor.

Ancak ABD'li istihbarat subayına göre Moskova, Rusya'nın bölgedeki çıkarlarını geliştirmesi için Hafter'den kesin bir zafer beklemiyor.

"Hafter'i desteklemek kazanmak değildir"

"LNA'yı desteklemek.. Hafter'i desteklemek, savaşı kazanmakla ilgili değil." diyen Hadfield, Rusya'nın asıl amacının Kuzey Afrika kalesindeki gücünü pekiştirmek olduğunu ifade etti.