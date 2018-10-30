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Amerika 6. şartı hatırlattı ve İran'ı uyardı!

Amerika Dışişleri Bakanlığı, 4 Kasım'da devreye girecek İranyaptırımları kapsamında Tahran yönetiminden istediği 12 şartın 6. maddesini hatırlatarak, "İran rejimi Irak hükümetinin egemenliğine saygı göstermeli ve Şii milislerin silah bırakması, terhisi ve yeniden entegre olmasına izin vermelidir." açıklamasını yaptı.

30 Ekim 2018 Salı 20:53
Amerika 6. şartı hatırlattı ve İran'ı uyardı!

ABDDışişleri Bakanlığı, 4 Kasım'da devreye girecek İranyaptırımlarına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, açıklamasında, "Yaptırımların yürürlüğe girmesine 6 gün  kala, işte İran rejiminin normal bir devlet gibi faaliyet göstermesi için gereken  6. şart: İran rejimi Irak hükümetinin egemenliğine saygı göstermeli ve Şii  milislerin silah bırakması, terhisi ve yeniden entegre olmasına izin vermelidir."  ifadelerini kullandı.

Bakanlık, İran yaptırımları kapsamında Tahran yönetimine 12 şart  sunmuş, bu şartlar yerine getirilmediği sürece yaptırımların belirlenen zamanda  devreye gireceğini belirtmişti.

ABD'NİN İRAN'DAN TALEP ETTİĞİ ŞARTLAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan  çekildiğini açıklamasının ardından, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo mayıs ayında  ABD'nin İran'dan istediği 12 şarta ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Pompeo, İran'ın ilk olarak şu andaki ve önceki nükleer silah  çalışmalarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) bildirmesi ve ağır su  reaktörleri dahil olmak üzere uranyum üretimini sonlandırması gerektiğini  söylemişti.

Bakan Pompeo, İran'ın daha önceki anlaşmada yer aldığı gibi IAEA'nın  ülkedeki nükleer tesislerine girmesine izin vermesi ve balistik füze denemelerine  son vermesi gerektiğini vurgulamıştı.

İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmasını  isteyen Pompeo, ayrıca İran'ın Lübnan Hizbullahı, Hamas ve Filistin İslami Cihat  grupları dahil olmak üzere "terör gruplarına" yardımını sonlandırması gerektiğini  bildirmişti.

Pompeo, İran'ın komşusu Irak'ın toprak bağımsızlığına saygı duymasını  gerektiğinin altını çizerken, Şii milislerin silahsızlanması ve yeniden entegre  edilmesi gerekliliğini vurgulamıştı.

Yemen'de ise İran'ın Husiler'e desteğine son vermesini belirten ABD  Dışişleri Bakanı, bu ülkede barış sürecinin başlatılmasını istemişti.

Pompeo ayrıca, İran'ın IRGC Kudüs Güçleri'ne desteğini bırakması ve  İsrail dahil olmak üzere komşu ülkelere yönelik tehditlerini sonlandırması  taleplerini sıralamış, belirtilen şartların yerine getirilmemesi durumunda ise  İran'a karşı tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacaklarını ileri sürmüştü.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 20:53
  1. ABD

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