American Express İstanbul Challenger'da şampiyon belli oldu





İSTANBUL (AA) - American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nda teklerde Fransız Ugo Humbert şampiyonluğa ulaştı.

TED Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuvanın son gününde tekler finali oynandı. Bu yıl 71. kez düzenlenen ve Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonlarından olan İstanbul Challenger'ın finalinde 21 yaşındaki Humbert ile bu turnuvayı 2011'de şampiyonlukla tamamlayan Özbekistan'dan Denis Istomin karşı karşıya geldi.

Turnuvanın 1 numaralı seribaşı olan dünya 72 numarası Humbert, iki kez servis kırdığı ilk seti 6-2 ile kazandı. Beş numaralı seribaşı Istomin ikinci sette oyununu yükseltmeye çalışsa da gidişatı değiştiremedi. Kontrolü elinde tutan Humbert, bu seti de 6-2 ile alarak 77 dakika süren maçı 2-0 kazandı ve şampiyonluğa uzandı.

Ödül töreninde açıklamada bulunan 21 yaşındaki Humbert, ilk kez geldiği Türkiye'yi çok beğendiğini belirterek, "Kazandığım için çok mutluyum. Çok güzel bir turnuva oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu hafta boyunca yanımda olan anneme bana verdiği büyük destek için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Organizasyonu ikinci bitiren Denis Istomin ise "Üçüncü kez katıldığım turnuvada bir şampiyonluk, bir final, bir çeyrek finalim var. Bu açıdan benim için çok iyi bir turnuva. Türkiye tenis için çok uygun bir ülke. Burada olmayı çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyon Ugo Humbert'e ödülünü TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz verirken, Istomin ödülünü Garanti Bankası Ödeme Sistemleri Pazarlama Yöneticisi Şebnem Şayakçı'nın elinden aldı.