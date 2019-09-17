Ameliyat kesikleri kapandıktan sonra veya deriye tahribat veren bir yara kapandığında kapanan kesik kısmı kaşınır. Bu kaşıntı kişileri endişelendirerek rahatsız edebilir. Peki, halk arasında bilinen kaşınıyorsa iyileşiyordur tanısı doğru mudur? Ameliyat yeri neden kaşınır? İşte detaylar...

Ameliyat yeri neden kaşınır?

Histamin yaraların iyileşme sürecinde önemli bir role sahiptir ve yaranın normal olarak kapanması ve yeni doku üretimi sırasında salgılanır. Ancak histamin aynı zamanda alerjik reaksiyona da neden olur ve bu süreçte yara kaşınmaya başlar. Kaşıntı, yaranın “taze” dönemden “iyileşme” dönemine geçmesinde, yeni cilt dokusunun üretimi sırasında şiddetlenebilir. Bu esnada cildin kolajen üretimi artar ve yara yeni cilt hücreleriyle sarılmaya başlar. Yeni cilt oldukça hassastır ve herhangi bir müdahale ile zarar görebilir. Yarayı kaşımak belki kaşınma hissinden bir anlığına kurtulmanızı sağlayabilir fakat yeni cilt dokusuna zarar vererek yaranın iyileşme süresinin uzamasına sebebiyet verecektir.

Yarayı temiz tutmalı

Eğer yaranız gözle görülür şekilde iyileşirken kaşınıyorsa endişe etmenize gerek yok. Yaranın olduğu bölgeyi temiz tutun, kaşımayın ve yara bandı varsa açıp bakmayın. Kaşıntı, olmaması gereken bir kızarıklık, ağrı veya akıntı ile birlikte görülüyorsa bu yaranın iltihaplandığı anlamına gelebilir. Böyle bir durumda doktordan ilaç önerisi alabilirsiniz. Eğer kızarıklık, akıntı gibi diğer belirtiler yoksa kaşınması doğaldır. Kaşıntı dayanamayacağınız boyuttaysa ve kendinizi farkında olmadan yarayı kaşırken buluyorsanız eczaneden kaşıntıyı önleyici merhem alıp kullanabilirsiniz. Bu tip merhemleri yaranın tam üstüne sürmek yerine çevresine sürerek kaşıntıyı azaltabilirsiniz.