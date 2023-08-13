Amedsporlu futbolcular zehirlenince maç iptal edildi
Kaldıkları otelde fenalaşan Amedsporlu futbolcuların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Oyuncuların otelde içtikleri kuyu suyundan zehirlendikleri iddia edildi.
Amida Haber'in aktardığına göre, Amedspor oyuncuları ishal, kusma, karın ağrısı gibi belirtilerle hastaneye kaldırıldı. 4 futbolcu tedavi altına alındı. Oyuncuların rahatsızlığı nedeniyle dün gece yapılan antrenmana sadece 8 futbolcu katılabildi.
Maç da iptal edildi!
Yarın oynanacak Amedspor Kırşehirspor hazırlık maçı da Amedsporlu oyuncuların rahatsızlığından dolayı iptal edildi. Maçın iptal kararı, sağlık ekibinin önerisi ile alındı.
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