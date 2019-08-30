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Amedspor sezon öncesi çok iddialı

Amedspor Başkanı Metin Kılavuz, yönetim kurulu ve futbolcuları hafta sonu başlayacak yeni sezon öncesi kahvaltıda bir araya geldi.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:11
Amedspor sezon öncesi çok iddialı

Amedspor Başkanı Metin Kılavuz, yönetim kurulu ve futbolcuları hafta sonu başlayacak yeni sezon öncesi kahvaltıda bir araya geldi. ’Amedspor sensin’ kampanyası çerçevesinde Sur ilçesinde bulunan Alaaddin Kahvaltı salonunda bir araya gelen Amedspor kafilesi sezon öncesi umut veren mesajlar verdi.


Amedspor Başkanı Metin Kılavuz, yönetim kurulu ve futbolcuları hafta sonu başlayacak yeni sezon öncesi Sur ilçesinde kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası konuşan Amedspor Başkanı Metin Kılavuz, önemli bir sezona başladıklarının farkında olduklarını belirterek, "Önemli bir kamp süreci yaşadık. Kazasız belasız atlattık, herhangi bir sakatlık olmadı. Şu an için takım ruhumuzda bir sorun yok. Sezonun ilk maçı olan Sancaktepe maçı için takımımız hazır. 33 bin kişilik statta olacağız. 1 Eylül Pazar günü akşam maçı olacak. Tüm halkımızı biz stada davet ediyoruz. Formaları ile atkıları ile coşkuları ile maça davet ediyoruz. Çünkü bu maçı önemsiyoruz" dedi.



Kılavuz: "Kendini Amedsporlu gören tüm kesimlere Amedspor açıktır"


Kahvaltıcı Alaaddin ile 2012 sezonunda olan bir anılarını da anlatan Kılavuz, "2012’de de yine böyle bir sosyal sorumluluk yapmıştı, kendisine de teşekkür ediyoruz. Bu tür esnaf davranışları kentte birlik beraberliğe de sebep oluyor. 2012’de biz yine Alaaddin ile kahvaltıyla birlikte başlatmıştık sezona. Takımımız o zaman Türkiye’de rekor kırmıştı 15 maç üst üste kazanmıştı. Umarız ve dileriz bu sezonda yine öyle bir başlangıç olur. Amedspor sensin dedik, Allaaddin de ’Benim’ dedi. Bugün bizi davet etti, bunun kente yayılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bir kulübü var eden taraftarlarıdır destekçileridir. Bu vesileyse bir kez daha diyoruz, Amedspor sadece bir başkan bir yönetim kurulu, futbolculardan oluşmaz, ’Amedspor sensin’ diyoruz. Kendini Amedsporlu gören tüm inançlara, tüm kesimlere Amedspor açıktır. Yeni sezonun ilk maçında hep birlikte buluşarak ve galibiyete imza atarak başlamak istiyoruz" diye konuştu.



Kılıç: "Amedspor’a cezasız bir sezon diliyorum"


Alaaddin Kılıç da Amedspor’a cezasız bir sezon dileyerek, "Artık Amedspor’a yönelik bu cezaların son bulmasını istiyorum. Amedspor’u bir Diyarbakır takımı olarak görmüyorum bir halk takımıdır. Amedspor herkestir. Amedspor’a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Hz. Süleyman Cami’ni ziyaret edip, dua ettiler


Takım yönetici ve futbolcular daha sonra hafta sonu yapacakları Sancaktepespor karşılaşması öncesi Hz. Süleyman Cami’ni ziyaret ederek 2019-2020 sezonunda başarılı bir ligin olmasını ve kazasız belasız ve sakatlık yaşamadan bir sezon geçirmelerini için dua edildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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