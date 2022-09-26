‘Amedspor kapatılsın’ çağrısı
Amedspor-Bursaspor maçında, tribünlerde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağı açan ve ‘Kürdistan’ diye taraftar görünümlü teröristlere ilişkin Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz dikkat çeken bir çağrı yaptı.
YENİ AKİT ANKARA
Tribünde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağı açarak ‘Kürdistan’ diye slogan atan Amedspor taraftarına tepki yağdı. Olaylı geçen Amedspor-Bursaspor maçının ardından Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir çağrı yaptı.
Yavuz paylaşımında, “Amedspor artık TFF’nin değil devletin güvenlik sorunudur. Acilen kapatılmalıdır. Vatan uğruna can veren, kan veren yiğitlerin kemikleri sızlıyor. Yazıklar olsun” dedi.