  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ‘Amedspor kapatılsın’ çağrısı
Spor

‘Amedspor kapatılsın’ çağrısı

Amedspor-Bursaspor maçında, tribünlerde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağı açan ve ‘Kürdistan’ diye taraftar görünümlü teröristlere ilişkin Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 14:21:00 -
‘Amedspor kapatılsın’ çağrısı

YENİ AKİT  ANKARA

Tribünde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağı açarak ‘Kürdistan’ diye slogan atan Amedspor taraftarına tepki yağdı. Olaylı geçen Amedspor-Bursaspor maçının ardından Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir çağrı yaptı.

Yavuz paylaşımında, “Amedspor artık TFF’nin değil devletin güvenlik sorunudur. Acilen kapatılmalıdır. Vatan uğruna can veren, kan veren yiğitlerin kemikleri sızlıyor. Yazıklar olsun” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23