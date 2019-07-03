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Amedspor Başkanı Kılavuz’dan kadın ve çocukların maça gelmesi çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:20
Amedspor Başkanı Kılavuz’dan kadın ve çocukların maça gelmesi çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağan genel kurulunda başkan seçilen Metin Kılavuz, Amedspor olarak yepyeni bir döneme girdiklerini belirterek, "Amedspor kadın ve çocuklara çok önem veriyor. Biz kadın ve çocukların maça gelmesini çok istiyoruz" dedi.


TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağan genel kurulunda başkan seçilen Metin Kılavuz ve yönetim kurulu üyeleri Diyarbakır’da bulunan basın mensupları ile bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılavız, Amedspor olarak yepyeni bir döneme girdiklerini belirterek, özelikle kadın ve çocukların bu yıl daha çok maçlara gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Kılavuz, "Amedspor kadın ve çocuklara çok önem veriyor. Biz kadın ve çocukların maça gelmesini çok istiyoruz. Hatta stadın yarısı kadın yarısı erkek olmasını istiyoruz. Tavrımızı daha önce de çok net belirledik. Bizim stadımıza küfredecek olan kişiler gelmesin. Biz bu konularda çok hassasız. Onun için yönetimimizde toplumsal cinsiyet eşitliğine özen gösterdik" dedi.



"Nihat Özdemir’in TFF başkanı olması bizim için önemlidir"


Nihat Özdemir’in TFF başkanı olmasının da önemli olduğunu belirten Kılavuz, "Başkanımızın orada olması bizim için önemlidir. Biz oraya giderken hep projelerimizle gittik. Yaptığımız tesis bir örnektir. Hem kamu kurumu, hem halkın da dahil olarak herkesin sahiplenilmesi sağlanmıştır. Biz federasyonun daha aktif bölgede olmasını istiyoruz. Bölgede önemli bir kulübüz bu nedenle fedarasyonun yanımızda olacağına inanıyoruz. Biz de kendilerine projelerle gideceğiz" diye konuştu.



"Transfer için çok yoğun çalışıyoruz"


Transfer çalışmalarının da çok yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Başkan Kılavuz, "Oluşturduğumuz 5-6 kişilik transfer komitemizle transfer çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Geceli gündüzlü çalışıyoruz ve olası gelişmeler durumunda da yeni basın sözcülerimiz aracılığıyla basın ile bunu paylaşacağız" şeklinde konuştu.



Amedspor sensin kampanyası başlatılacak


Amedspor’un da önemli borçlarının olduğunu ifade eden Başkan Kılavuz, "Bizim de diğer kulüpler gibi borçlarımız var ama bu borçları yapacağımız çalışmalar ve kampanyalarla kapatacağız. Örneğin önümüzdeki günlerde "Amedspor sensin" kampanyası başlatacağız. Diyarbakır’da bulunan STK temsilcileri ve iş dünyasının da Amedspor’un yanında olması lazım. Bazı GSM şirketleri ile de görüşebiliriz. Örneğin Amedspor sensin yaz boşluk bırak 10 TL gibi bir kampanyamız olabilir. Bu yıl kesinlikle boş stad istemiyoruz. Ona uygun bir yapı ve takım ile 33 bin kişilik stadımızın tamamen dolmasını istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:20
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