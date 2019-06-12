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Amed Sportif Faaliyetler’de ayrılık başladı

TFF 2.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:35
Amed Sportif Faaliyetler’de ayrılık başladı

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de önemli bir ayrılık yaşandı. Takım kaptanı ve başarılı futbolcu Mehmet Sıddık İstemi’nin yeşil kırmızılı beyazlı kulüple ilişkisini kestiği öğrenildi.


Kulüple ilişkisini kesen İstemi’nin bedelli askerlik için İstanbul’a gittiği ve 21 günlük vatani görevini tamamladıktan sonra 1. Lig ekibi Keçiörengücü’ne imza atacağı öğrenildi. Uzun yıllardır Amed Sportif Faaliyetler’in formasını giyen deneyimli oyuncunun takımdan ayrılması kesinleşti. 2015-2016 sezonundan beri yeşil kırmızılı beyazlı takımın başarısı için ter döken 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erdi. Yöneticilerle görüşen İstemi, takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.


21 günlük bedelli askerlik görevi için İstanbul’a giden İstemi’nin 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile prensipte anlaştığı ve tarafların önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.


Bu arada kulüpte yaşanan maddi sorunlara çözüm bulmaya çalışan yönetimin geçen sezondan kalma borçlar için ilk etapta hal edilmesi gereken en az 1 buçuk milyon lira ve yeni sezon bütçesi için gerekli olan kaynağı temin edemediği ifade edilirken, önümüzdeki günlerde olağanüstü kongreye gidilmesinin de seçenekler arasında olduğu belirtiliyor.


Alacaklarını alamayan bir çok futbolcunun kulübü TFF’ye şikayet ettiği, önemli oyuncuların başka kulüplerle görüştüğü dile getiriliyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:35
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