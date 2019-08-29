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Amed Sportif Faaliyetler Ramazan Çeri’yi transfer etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:02
Amed Sportif Faaliyetler Ramazan Çeri’yi transfer etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Başakşehir’in genç futbolcularından Ramazan Çeri’yi kadrosuna kattı.


Diyarbakırlı olan genç futbolcuyu kadrosuna katarak, savunma bölgesini güçlendiren yeşil kırmızılı beyazlı ekip, dış transferde toplam 8 futbolcu kadrosuna katmış oldu. Kulüp Başkanı Metin Kılavuz, yöneticiler, Şahin Tezgel, Cengiz Demir ve Lütfü Yılmaz’ın hazır bulunduğu imza töreninde bir konuşma yapan genç futbolcu, Diyarbakır’da olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ramazan Çeri, doğup büyüdüğü kentin takımında forma giymenin heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Daha önce Beşiktaş ve Başakşehir takımlarında oynadım. Bugün memleketimin güzide takımı Amedspor’a transfer olmaktan son derece mutluyum. İnşallah başarılı Amedspor izletmek için elimizden geleni yapacağız. Özellikle üzerimde emeği olan başta ailem olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:02
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