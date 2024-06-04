AMD yeni AI işlemcileriyle şov yapacak

Computex 2024’te AMD, yeni nesil Ryzen AI 300 serisi dizüstü bilgisayar işlemcilerini tanıttı. Bu yeni işlemciler, özellikle yapay zeka iş yükleri için optimize edilmiş ve Ryzen 9 çiplerinin yeniden markalanmış hali. AMD’nin planı, bu işlemcilerle birlikte yapay zeka dünyasına büyük bir giriş yapmak. Peki ne gibi yenilikler bekliyoruz? İşte detaylar…

AMD Ryzen AI 9 300 serisi laptop işlemcileri tanıtıldı! Neler sunuyor?

Yeni Ryzen AI 300 serisi işlemciler, AMD’nin en son mimarileri üzerine inşa edilmiş. XDNA2 olarak adlandırılan nöral işleme birimi (NPU) ile yüksek performanslı yapay zeka işlemlerini destekliyor. RDNA 3.5 mimarisine sahip entegre grafik birimi (iGPU) ise 16 işlem birimi ile geliyor ve bu da grafik performansının önemli ölçüde artması demek. Genel işlem gücü için ise Zen 5 mimarisi kullanılıyor.

Serinin ilk iki işlemcisi Ryzen AI 9 HX 370 ve Ryzen AI 9 365 olarak tanıtıldı. Ryzen AI 9 HX 370, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip. Maksimum 5.1GHz saat hızına ulaşabilen bu işlemci, 36MB önbellek ve Radeon 890M grafik birimi ile geliyor. Diğer yandan, Ryzen AI 9 365 ise 10 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip. Ayrıca, bu işlemci 5.0GHz maksimum saat hızı, 34MB önbellek ve Radeon 880M grafik birimi ile dikkat çekiyor.

AMD, yeni XDNA2 NPU’nun önceki nesillere göre beş kat daha fazla hesaplama kapasitesine ve iki kat daha fazla enerji verimliliğine sahip olduğunu belirtti. Bu yeni mimari, INT8 performansı ve FP16 doğruluğunu sağlayarak, yüksek performans ve doğruluk sunuyor. Quantization (niceliklendirme) olmadan yapay zeka işlemlerini hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirme yeteneği, bu çipleri yapay zeka iş yükleri için ideal hale getirecek.

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Temmuz 2024’ten itibaren, Ryzen AI 300 serisi, Microsoft’un son Surface etkinliğinde duyurulan bazı Copilot Plus dizüstü bilgisayarlarda yer alacak. Bu dizüstü bilgisayarlar arasında Asus Vivobook S 15 ve HP OmniBook gibi modeller bulunuyor. Ayrıca MSI, Asus, Lenovo gibi markaların çeşitli modellerinde de bu işlemcileri göreceğiz. Bu yeni işlemcilerin piyasaya çıkışıyla birlikte, kullanıcıların yapay zeka iş yüklerinde ne tür avantajlar elde edeceği büyük bir merak konusu.