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Amcasına saydıran Enes Batur'a 3 ayrı suçtan soruşturma

Sürekli küfrettiği ve gereksiz videolar ürettiği için halkın büyük bir bölümü tarafından eleştirilen, buna rağmen internet kullanan çocukların ilgisini çeken YouTuber Enes Batur hakkında, amcasına karşı sözlü şiddet içeren skandal videosu sebebiyle 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:45
Amcasına saydıran Enes Batur'a 3 ayrı suçtan soruşturma

YoutTube’da 8.8 milyon abonesiyle en çok bireysel aboneye sahip Türk YouTuber Enes Batur Sungurtekin hakkında 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

Amcasına saydırdı

20 Ekim tarihinde yayınladığı videoda amcasına küfür, hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunan Enes Batur'un sözkonusu videosu, yayınlandığı andan itibaren tepki çekmişti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Videonun yayınlanmasının ardından izleyiciler CİMER’den, Enes Batur Sungurtekin hakkkında suç duyurusunda bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı

Suç duyurularını dikkate alan Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Enes Batur Sungurtekin hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.

Antalya'ya gönderildi

Fenomen Enes Batur’un ikamet adresinin Antalya’da olması ve şikayetlerin Türkiye genelinde yapılması nedeniyle soruşturma yetkisizlik kararı ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Tepki gelince, "Şakaydı" dedi

Enes Batur amcası ile yayınladığı video çok fazla tepki alınca, videoyu kaldırmış ve özür dileyip videonun şaka amaçlı olduğunu iddia etmişti.

İnternetin rezil durumu

Özellikle genç kullanıcılar, YouTube gibi platformlarda takipçi sayısını artırmak ve ilgi çekebilmek adına skandal yöntemlere başvurabiliyor. Sözkonusu platformdaki bazı kullanıcıların, ülkesi hakkında çirkin ifadeler kullanma, vatandaşı aşağılama, bol bol küfretme gibi rezilliklerinin ardından, Enes Batur'un amcası ile çektiği video internetin rezil durumunu bir kez daha gözler önüne serdi. 

Devletin adım atması bekleniyor

Özellikle mütedeyyin kesim, devlete ve ilgili bakanlıklara, internet ortamında gençleri etkileyen olumsuz örneklere karşı önlem alınması için çağrı yaparken, yetkililerin gençleri korumak adına bir adım atması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:45
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  • Şeref KazanŞeref Kazan35 dk önce
    Bu mahlukların yayınlarına müsaade eden p.. soylarını araştırmak gerek
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