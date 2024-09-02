  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İtalyanlar ABD'yi ilginç bir şekilde uyardı: Türkiye, Arap ülkesiyle yakınlaşıyor, anlaşıyor, ittifak yapıyor

Hindistan şokta! İşte bunu beklemiyorlardı... "Türkiye'den füze alacaklar" diyerek duyurdular

Kılıçdaroğlu-Özel-Yavaş görüşmesi FETÖ’yü hareketlendirdi!

Ajanslar kırmızı kodla servis ediyor! 8200 asker öldürüldü

Herkes 'neler oluyor?' sorusunu soruyor! İki savunma devi helikopter ihalesinden çekildi

Türkiye ile savaşa hazırlanan Yunanistan'ı en büyük müttefiki kazıklamaya kalkıştı! Bozuk tanklar yollandı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e trafikte saldırı! Tekme tokat dövüldü

Ektiği nefret tohumları meyve verecek! Ümit Özdağ’ın 2 yıl hapsi isteniyor

Türkiye'nin ünlü yaylasında büyük bir su kaynağına ulaşıldı! Yerin 61 metre altından bir anda fışkırdı

Çin ve Filipinler arasında gerginlik! Taraflar geri adım atmıyorum
Yerel Amca iki yeğenini av tüfeğiyle öldürdü!
Yerel

Amca iki yeğenini av tüfeğiyle öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-09-02 09:32:00 -
Amca iki yeğenini av tüfeğiyle öldürdü!

Erzurum’un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden amca ve 2 yeğeni arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce amca, 2 yeğenini av tüfeği ile öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Ketenci Mahallesinde önceki gün meydana gelen olayda, Amca H.B. (70) ile yeğenleri E.B (43) ile E.B. (45) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından yeğenler Hınıs ilçe merkezine giderek amcalarından şikayetçi oldu.

 

Köye dönen yeğenler ile amca arasında tartışma devam edince amca av tüfeği ile iki yeğenini vurarak kaçtı. İki yeğen hayatını kaybederken, kaçan amca bugün Jandarma ekiplerince Parmaksız Mahallesi dere yatağından yakalandı.

Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Yaşam

Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Bir anda tekme tokat kavgaya tutuştular! Yoldan geçenler ne olduğunu anlamadı!
Bir anda tekme tokat kavgaya tutuştular! Yoldan geçenler ne olduğunu anlamadı!

Yerel

Bir anda tekme tokat kavgaya tutuştular! Yoldan geçenler ne olduğunu anlamadı!

Tırcıların kavgası kamerada
Tırcıların kavgası kamerada

Yerel

Tırcıların kavgası kamerada

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23