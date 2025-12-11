  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İfadesine ulaşıldı! Savcı sordu Mehmet Akif Ersoy cevapladı

Uçak biletlerine 2026 düzenlemesi: İç hatlar için üst sınır fiyatı 3 bin 710 lira oldu

Flaş iddia: Kenan İmirzalıoğlu 2028'de AK Parti milletvekili adayı oluyor! Geç bile kaldı

Ziyaret sonrası büyük artış! Başkan Erdoğan, Malezya'ya boşuna gitmemiş

İşte kaçışın kayıtları: Adliye vurguncusunun havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı

MHP'den sokak ropartajları kanun teklifine destek çağrısı: Sokakları provokatörlerden temizleyelim

Sözcü TV’de devir sonrası ilk hamle! İmamoğlu cephesini sarsan villa detayı ana habere taşındı

CHP örnek alsın! Güney Kore'de rüşvet aldığı iddia edilen Bakan kararını verdi

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Yerli ve milli mühendislerimizin emeğiyle hayata geçireceğiz

Akit, skandalları deşifre etmeyi sürdürüyor! Ağaç A.Ş. müdür çiftliğine döndü
Gündem Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı! Ehliyeti alınıp 46 bin lira ceza kesildi, aracı trafikten men edildi
Gündem

Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı! Ehliyeti alınıp 46 bin lira ceza kesildi, aracı trafikten men edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ambulansa yol vermeyen magandanın yakalandığını, ehliyetinin alınarak sürücüye 46 bin lira ceza kesildiğini ve aracın trafikten men edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, iki ambulansın arasına giren ve tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermeyen sürücü H.M.A'nın yakalandığını açıkladı.

Sürücüye yeni Trafik Kanunu teklifine göre, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermemekten 46 bin lira para cezası uygulayacaklarını, sürücü belgesini 30 gün süreyle geri alacaklarını ve aracını 30 gün süreyle trafikten men edeceklerini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Dakikaların, hatta saniyelerin hayat kurtardığı bir anda böyle sorumsuz bir davranışın hiçbir bahanesi olamaz. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması
Gündem

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali sürecine dair ortaya saçılan yeni iddialar, muhalefet kulislerini bir..
Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı
Ekonomi

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

Küresel kriz etkisini gösterirken bu kez Bursa'da faaliyet gösteren Cevizden Gıda, Snowland Taşımacılık ve Ekleristan, icra ve iflasın eşiği..
Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi
Dünya

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi

Tayland ve Kamboçya arasındaki gerginlik bir kez daha silahlı çatışmaya döndü. Tayland, Kamboçya ile sınırdaki çatışmaların dördüncü gününü ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23