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Aktüel Ambulans şarampole devrildi! 3 görevli yaralı
Aktüel

Ambulans şarampole devrildi! 3 görevli yaralı

İzmir-Dikili'de ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3 görevli yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 20:40:00 -
Ambulans şarampole devrildi! 3 görevli yaralı

İzmir'in Dikili ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3 görevli yaralandı.

Çandarlı Mahallesi'ndeki Acil Sağlık İstasyonunda görevli Mutlu Korkmaz yönetimindeki 35 ATN 845 plakalı ambulans, gelen çağrı üzerine bir hastaya müdahale etmeye giderken, Dikili-Çandarlı kara yolunda şarampole devrildi.

Ambulanstan kendi olanaklarıyla çıkmayı başaran sürücü Korkmaz ile sağlık çalışanları Nilüfer Gezgin ve Begüm Göker Yıldız, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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