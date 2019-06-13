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Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Denizli'de ambulans ile otomobilin çarpıştı. Yüreklerin ağza geldiği kazada 7 kişi yaralandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:51
Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu, aralarında ambulanstaki bir hasta ile iki sağlık görevlisinin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 415 Sokak'taki kontrolsüz kavşakta Metin Bülbül (35) yönetimindeki 20 BEV 76 plakalı ambulans ile Ahmet Ünal idaresindeki 20 HH 431 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulans sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada, sürücüler ve ambulanstaki hemşireler Derya Kahraman (32) Bahar Çolak (23), hasta Zeynep Taş (78) ile otomobildeki yolcular Firidevs Berrin Ünal (8), Firidevs Ünal (57) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 00:51
  1. Denizli
  2. Merkezefendi

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