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Aktüel Ambulans helikopter elini kıyma makinesine kaptıran kişi için havalandı
Aktüel

Ambulans helikopter elini kıyma makinesine kaptıran kişi için havalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:24:57 -
Ambulans helikopter elini kıyma makinesine kaptıran kişi için havalandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde elini kıyma makinesine kaptırarak yaralanan kişi, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Darende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yurdu'nda görev yapan Hamit Turgut (40), elini kıyma makinesine kaptırdı.

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine Turgut, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede 3 parmağının koptuğu belirlenen Turgut için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi.

Turgut, ilçe stadına inen hava ambulansıyla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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