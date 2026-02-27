Ambarlı'da dev operasyon: 14 milyar liralık zehir un çuvallarından çıktı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonda, Ekvador’dan gelen ve Bulgaristan’a transit geçiş yapacak olan iki şüpheli konteyner mercek altına alındı. 25 Ocak'ta limana varan konteynerlerdeki 1600 un çuvalı, kriminal incelemeye gönderildi. Yapılan detaylı analizler sonucunda, 3 ton 344 kilogram balık ununa ustalıkla emdirilmiş tam 127 kilogram kokain tespit edildi.

ZEHİR TACİRLERİNİN SEYTANİ PLANI VE DEV MİKTAR

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 14 milyar lira olduğu açıklandı. Zehir tacirlerinin kokaini yakalanmamak için balık ununa emdirerek nakletmeye çalıştığı belirlenirken, uyuşturucuya mahkeme kararıyla el konuldu. Türkiye ayağında herhangi bir şüpheliye rastlanmazken, uyuşturucunun asıl varış yeri olan Bulgaristan ve çıkış noktası Ekvador’daki bağlantıların deşifre edilmesi için uluslararası soruşturma genişletildi.