Ambalajlı ürünler alırken nelere dikkat etmeliyiz?

İçtiğimiz su, yediğimiz yemek, bebeğimize verdiğimiz mamanın çoğu ambalajların içindedir. Peki, biz bu ürünlerde nelere dikkat etmeliyiz?

-TSE damgası bulunan ürünleri tercih etmeliyiz.

-Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihlerine mutlaka dikkat etmeliyiz.

-Meyve ve sebzelerin görünümünün mümkün olduğunca taze olmasına dikkat etmeliyiz.

-Süt ve süt ürünleri satın alınırken orijinal ambalajlı olanlar tercih edilmelidir.

-Kırmızı etler ve tavukların üzerinde yasal damgaların bulunması çok önmelidir.

-Kutularda herhangi bir açılma olup olmadığını mutlaka kontrol edilmelidir.

-Etiket bilgileri incelenmelidir.

-Raflardaki sıcaklığı kontrol edilmelidir.

-Gıdaya ait besin öğelerine bakılmalıdır.

-Aldığımız ürünün gıda işletmecisinin bilgileri kontrol edilmelidir.

-Şişkinlik oluşmuş, yırtığı, çatlağı, deliği olan ya da eğilip bükülmüş olan paketleri alınmamalıdır.

-Ambalajın üzerinde yazan kullanım koşullarına dikkat edilmelidir.

-Aldıktan hemen sonra saklama koşullarına dikkat edilmelidir.

Ambalajlı ürünler neden zararlı olabilir?



Başta kolon kanseri ve lösemi olmak üzere pek çok hastalığın tetikleyicileri arasında bulunan sodyum sülfit, çocuklarda beyin tümörü oluşmasına yol açabiliyor. Ambalaj kodu E250 olan bu madde et ürünleri ve pizza gibi hamur işlerinde ürünün raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılıyor. Sülfit duyarlılığı olanlarda baş ağrısı, nefes problemleri, kaşıntı yaratır. Nadir durumlarda da olsa ölüme bile neden olabiliyor. Pankreas kanserini yüzde 67, lösemi riskini yüzde 700 oranında arttırıyor. Başta kolon kanseri olmak üzere her çeşit kanseri tetikliyor.

Hazır paketli gıdalar nelerdir?

Hazır gıda” tanımı, paketli olarak satılan ve içindeki gıdanın uzun süre dayanmasını sağlayacak katkı maddeleri, gıda boyaları ve kimyasallar içeren yiyecekleri anlatmak için kullanılıyor. Evde yapılmayan, organik olmayan ve marketlerden alınan hemen tüm paketli ürünler hazır gıdalar sınıfına giriyor.