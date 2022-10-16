Ambalaj sektörü ihracatta dış ticaret fazlası veriyor

Yeni Akit Ankara

Bu yıl 12-15 Ekim 2022 tarihleri arasında 27’inci kez düzenlenen Uluslararası Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı kapsamında, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından fuar ile eş zamanlı alım heyeti organizasyonu düzenlendi. 7 farklı ülkeden ambalaj sektöründe faaliyet gösteren 16 satın almacı firmanın katıldığı organizasyonda Türk ambalaj sektörü temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Fuarda İKMİB üyesi 130 firma katılımcı olarak yer aldı.

Avrasya Ambalaj Fuarına 814 firma katıldı

2021 yılında 70 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edilen ve ambalaj sektörünü bu yıl 12-15 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul’da bir araya getiren Avrasya Ambalaj 2022 fuarına 130’u İKMİB üyesi olan yerli ve yabancı toplam 814 firma katıldı. Fuar kapsamında, T.C Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve İKMİB organizasyonuyla fuar ile eş zamanlı olarak 12 Ekim 2022 tarihinde Alım Heyeti organizasyonu düzenlendi.

Alım Heyeti’ne 7 ülkeden 16 firma katıldı

İKMİB “Ambalaj Sektörü Alım Heyeti” kapsamında Nahçıvan, Fas, Senegal, Bulgaristan, Sırbistan, Portekiz ve Kosova’dan gelen 16 firma, Türk ihracatçıları ile bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. İKMİB’in öncülüğünde gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi. Avrasya Ambalaj 2022 Fuarı’na katılan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Demir ve İKMİB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hakan Dirgeme, katılımcı firmaları ziyaret ederek başarılar diledi. Adil Pelister: “Plastik ambalaj sektörümüzün yılsonunu yaklaşık 4 milyar dolar ile kapatmasını bekliyoruz”

Ambalaj sektörü dış ticaret fazlası veriyor

Ambalaj sektörüne yönelik değerlendirmede bulunan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “2021 yılı itibarıyla küresel çapta 1 trilyon dolar seviyesine ulaşan sektör hacmi her yıl yüzde 3 oranında büyümeye devam ediyor. Bütün ambalaj sektörünün 726,5 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var. 398,5 milyar dolar ile sektör dış ticaretinin yüzde 55’ini ise plastik ambalaj sektörü oluşturuyor. Ülkemiz ambalaj ihracatı geçen yıl 6,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişken bunun da yüzde 53 kadarını 3,46 milyar dolar ile plastik ambalaj oluşturdu. Her yıl ithal ettiğinin daha fazlasını ihraç eden ambalaj sektörü, 2021 yılında 2,7 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek ülkemiz cari açığına olumlu katkı sağladı. Yalnızca plastik ambalaj sektörünün sağladığı dış ticaret fazlası 1,8 milyar dolar oldu. 2021 yılının ilk 9 ayında 2,51 milyar dolar olan plastik ambalaj ihracatımız, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,5’lik bir artışla 2,97 milyar dolar oldu. Plastik ambalaj sektörümüzün yılsonunu yaklaşık 4 milyar dolar ile kapatmasını bekliyoruz” dedi.