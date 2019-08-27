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Amazon ormanlarındaki yangın

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Amazon ormanlarının korunması tüm dünyanın görevidir"

27 Ağustos 2019 Salı 14:04
Amazon ormanlarındaki yangın

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amazon ormanlarının korunmasının tüm dünyanın görevi olduğunu söyledi.

Maas, Dışişleri Bakanlığında yaptığı açıklamada, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen ve dün sona eren G7 Zirvesi'nde, Güney Amerika'daki Amazon ormanlarında meydana gelen yangının ele alınmasının doğru olduğunu belirtti.

"Amazon ormanlarının korunması tüm dünyanın görevidir." diyen Maas, dünyanın akciğerinin yok olmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Maas, dün, Brezilyalı mevkidaşıyla telefonda görüştüğünü ifade ederek, yangınla mücadelede hem maddi hem de teknik yardım teklifinde bulunduğunu aktardı.

- Brezilya'da orman yangınları artıyor

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 binden fazla orman yangınının meydana geldiği bildirildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, ülkede bu yıl 72 bin 843 yangın çıktı.

Ülkedeki orman yangınları, son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 ülkeleri olarak Amazondan etkilenen ülkelere 20 milyon avro maddi destekte bulunacaklarını ifade etmiş ve gelecek ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Amazonlar için inisiyatif başlatılacağını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:04
  1. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
  2. Amazon ormanları
  3. Yangın

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