Amazon asgari ücreti saatlik 15 dolara yükseltti

Dünya e-ticaret devi Amazon, ABD'deki çalışanları için asgari ücreti saatlik 15 dolara yükselttiğini açıkladı.

Artışın gelecek ay yürürlüğe gireceğini belirten şirket, bu durumdan tam zamanlı çalışanlardan 250 bin ve dönemsel çalışanlardan 100 bini aşkın kişinin etkileneceğini kaydetti.

Amazon'un hamlesi ABD'li perakende devi Walmart'ın, bu yılın başında çalışanları için asgari ücreti 9 dolardan 11 dolara çıkarması kararı ardından geldi.

ABD'de asgari ücret saatlik 7,25 dolar

Artan büyüme ve istihdam piyasasında hızlı daralma nedeniyle ABD'li şirketler işe alımlarda büyük bir rekabet içerisine girmiş durumda. Ülkede Ağustos ayı itibarıyla tarım dışı bir çalışanların ortalama saatlik kazançları 27,16 dolara yükselmiş durumda.

ABD'de 2009 yılında belirlenen federal asgari ücret ise 7,25 dolarda bulunuyor.