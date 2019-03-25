Amatörde haftanın maç sonuçları Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, Birinci Amatör Küme U19 Ligi, İkinci Amatör Küme U19 Ligi ve U17 Ligi Play-Off maçlarında alınan sonuçlar.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, Birinci Amatör Küme U19 Ligi, İkinci Amatör Küme U19 Ligi ve U17 Ligi Play-Off maçlarında alınan sonuçlar.

Kayseri’de amatöründe hafta sonu oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

SÜPER AMATÖR KÜME 23.HAFTA

Kocasinan Şimşekspor 3-1 Develispor

Kayseri Gençlerbirliği 3-3 Hacılar Erciyesspor

Kocasinan Ülküspor 0-2 Yahyalıspor

Kayseri Şekerspor 0-3 Kayseri Yolspor

Özvatan Gençlikspor 4-1 Başakpınar Belediyespor

Kayseri Demirspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)

Esen Makine Belsinspor (BAY)

İKİNCİ AMATÖR KÜME 5.HAFTA

Sümerspor 4- 4 Gazi Osman PAşaspor

Sosun Birlikspor 1-2 Makfitspor

Kayseri İdman Yurdu 3-1 Cırgalanspor

Anadolu Yıldızları 2-3 Kafkasspor

Fevzi Çakmakspor 2-4 Kılıçaslan Yıldızspor

K.Mithatpaşaspor 1-4 A.Kızılırmakspor

Göktürkspor 0-6 Kocasinan Gençlikspor

Kayseri Olimpikspor 0-3 Yeni Erciyesspor

Sarızspor 3-2 Y.B.Şafakspor

Kayseri Atletikspor 1-0 Kıranardıspor

Bünyan Belediyespor 1-1 İncesu Gençlikspor

Felahiye Belediyespor 2-9 Büyüleyenspor

BİRİNCİ AMATÖR KÜME U19 LİGİ

Argıncık Esnafspor 0-3 Talasgücü Belediyespor (Hükmen)

Kılıçaslan Yıldızspor 0-3 Kocasinan Şimşekspor

Kayseri Yolspor 9-0 Erkiletspor

Kocasinan Gençlikspor 4-2 Kayseri İdman Yurdu

Kayseri Şekerspor 6-3 Anadolu Yıldızları

Esen Makina Belsinspor 0-5 Hacılar Erciyesspor

İKİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ

Yeni Esenspor 7-2 Sindelhöyükspor

Develispor 1-2 Kayseri Yavuspor

Kayseri Demirspor 4-2 Argıncıkspor

Cırgalanspor 0-9 Akkışla Gençlikspor

Gültepespor 2-2 Özvatan Gençlikspor

Mevlana Yıldızspor 1-6 Buğdaylıspor

Kayseri Meysuspor 1-6 Kayseri BArogücü

Enes Gençlikspor 0-7 Kayseri Atletikspor

Trabzon 3861 Spor 0-3 Talas Anayurtspor

Gazi Osman Paşaspor 4-2 Sanayi Esnafspor

Kafkasspor 3-0 Sarızspor (Hükmen)

Kocasinan Ülküspor 2-6 Amarat Gençlikspor

U17 LİGİ PLAY-OFF

Talasgücü Belediyespor 1-4 Kocasinan Şimşekspor

Kayseri Şekerspor 4-0 Kayseri Yolspor

Erkiketspor 0-3 Kayseri Atletikspor

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