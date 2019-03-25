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Amatörde haftanın maç sonuçları

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, Birinci Amatör Küme U19 Ligi, İkinci Amatör Küme U19 Ligi ve U17 Ligi Play-Off maçlarında alınan sonuçlar.

25 Mart 2019 Pazartesi 08:48
Amatörde haftanın maç sonuçları

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme, Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme, Birinci Amatör Küme U19 Ligi, İkinci Amatör Küme U19 Ligi ve U17 Ligi Play-Off maçlarında alınan sonuçlar.


Kayseri’de amatöründe hafta sonu oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde;


SÜPER AMATÖR KÜME 23.HAFTA


Kocasinan Şimşekspor 3-1 Develispor


Kayseri Gençlerbirliği 3-3 Hacılar Erciyesspor


Kocasinan Ülküspor 0-2 Yahyalıspor


Kayseri Şekerspor 0-3 Kayseri Yolspor


Özvatan Gençlikspor 4-1 Başakpınar Belediyespor


Kayseri Demirspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)


Esen Makine Belsinspor (BAY)


İKİNCİ AMATÖR KÜME 5.HAFTA


Sümerspor 4- 4 Gazi Osman PAşaspor


Sosun Birlikspor 1-2 Makfitspor


Kayseri İdman Yurdu 3-1 Cırgalanspor


Anadolu Yıldızları 2-3 Kafkasspor


Fevzi Çakmakspor 2-4 Kılıçaslan Yıldızspor


K.Mithatpaşaspor 1-4 A.Kızılırmakspor


Göktürkspor 0-6 Kocasinan Gençlikspor


Kayseri Olimpikspor 0-3 Yeni Erciyesspor


Sarızspor 3-2 Y.B.Şafakspor


Kayseri Atletikspor 1-0 Kıranardıspor


Bünyan Belediyespor 1-1 İncesu Gençlikspor


Felahiye Belediyespor 2-9 Büyüleyenspor


BİRİNCİ AMATÖR KÜME U19 LİGİ


Argıncık Esnafspor 0-3 Talasgücü Belediyespor (Hükmen)


Kılıçaslan Yıldızspor 0-3 Kocasinan Şimşekspor


Kayseri Yolspor 9-0 Erkiletspor


Kocasinan Gençlikspor 4-2 Kayseri İdman Yurdu


Kayseri Şekerspor 6-3 Anadolu Yıldızları


Esen Makina Belsinspor 0-5 Hacılar Erciyesspor


İKİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ


Yeni Esenspor 7-2 Sindelhöyükspor


Develispor 1-2 Kayseri Yavuspor


Kayseri Demirspor 4-2 Argıncıkspor


Cırgalanspor 0-9 Akkışla Gençlikspor


Gültepespor 2-2 Özvatan Gençlikspor


Mevlana Yıldızspor 1-6 Buğdaylıspor


Kayseri Meysuspor 1-6 Kayseri BArogücü


Enes Gençlikspor 0-7 Kayseri Atletikspor


Trabzon 3861 Spor 0-3 Talas Anayurtspor


Gazi Osman Paşaspor 4-2 Sanayi Esnafspor


Kafkasspor 3-0 Sarızspor (Hükmen)


Kocasinan Ülküspor 2-6 Amarat Gençlikspor


U17 LİGİ PLAY-OFF


Talasgücü Belediyespor 1-4 Kocasinan Şimşekspor


Kayseri Şekerspor 4-0 Kayseri Yolspor


Erkiketspor 0-3 Kayseri Atletikspor

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 08:48
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