Amatörde haftanın hakemleri açıklandı Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 21.

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 21. Hafta ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme 3.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;

SÜPER AMATÖR KÜME

Kocasinan Ülküspor-Gençlerbirliği: Şaban Elbaşı, Harun Soyeşik, Hakan Çam

Demirspor-Yahyalıspor: Emre Altun, Gökhan Erzin, Furkan Ulu

K.Şekerspor-Hacılar Erciyesspor: Mehmet Yeniay, Salih Ulusoy, Hüseyin Gencan

Özvatan Gençlik-Kayseri Yolspor: Hüseyin Keğin, Burhan Başpınar, Mustafa Soner Yüce

E.M.Belsinspor-Develispor: Rıza Öztürk, Kemal Hattatioğlu, Furkan Uçar

Akkışla Gençlik-Başakpınar Belediye: Suat Alptekin, Yunus Emre Gerez, Yaşar Başağıl

İKİNCİ AMATÖR KÜME

Yeni Erciyesspor-Büyüleyenspor: Hakan Çam, Gökhan erzin, Furkan Ulu

Kıranardı Belediye-Yeşilhisar Gençlik: Kemal deliktaş, Mehmet Kaya, Deniz Apaçık

Makfitspor-İncesu Gençlik: Birtan Ekren, Emre Ünlü, Bekir Kahraman

Sosun Birlik-Kocasinan Gençlik: Esat Sabuncu, Kemal Deliktaş, Samet Uzun

Güneşli Gençlik-Y.Beyazıt şafak: Özgür Gök, Harun Soşeşik, S.Cihat Çavuşoğglu

Mevlana Yıldız-Kuşçumithatpaşa: Cemal Emre Gömeç, Özgür Gök, Resul Kural

Sarızspor-Sümerspor: Aydoğan Mantar, A.Sinan Berköz, Ömer Yalçın

Anadolu Yıldızları-Kayseri İdmanyurdu: Arman erkılıç, Dursun Asutay, Mehmet Kaya

Göktürkspor-Fevzi Çakmakspor: Mehmet altıparmak, Dursun Asutay, Ahmat Kaya

Olimpikspor-Kafkasspor: Mustafa Emre Doğruer, Mehmet Altıparmak, Mehmet Buğra İğde

BünyanBelediye-Kılıçaslan yıldız: Emre Ünlü, Muhammed Boylu, Hakkı Batuhan Özlü

FelahiyeBelediye-Cırgalanspor: Ahmet Pakırcı, Fatih Yıldırım, Onur Öztal

Palasspor-Gaziosmanpaşa: Erol Eroğlu, Erkan Kırçıl, Abdülkadir Keğin

BİRİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ

Argıncık Esnasfpor-Erkiletspor: Onur Öztal, Hüseyin Gencan, Mehmet Karakaya

Kılıçaslan Yıldız-Gençlerbirliği: Ahmet sinan Berköz, Okan Ceylan, Fatih Mehmet Koç

Yolspor-Anadolu Yıldızları: Murat Özçetin, Okan Ceylan, Fatih mehmet Koç

K.Şekerspor-Kocasinan Gençlik: Hakkı Batuhan Özlü, Mustafa Soner Yüce, Serkan Yıldırım

E.L.Belsinspor-Kayseri İdmanyurdu: Mehmet Altıparmak, Dursun Asutay, Bekir Kahraman

U-17 PLAY-OFF

Kayseri Yolspor-Kayseri Atletikspor: Oğuzhan Çadır, Özgür Gök, Furkan Uçar

Talasgücü Belediye-K.Şekerspor: Bilge Kaan Çakır, Gökhan Erzin, Furkan Ulu

Erkiletspor-Kocasinan Şimşekspor: Ömer Hürcan Yücel, İzzet Samur, Mehmet türk

U-15 PLAY-OFF

Talasgücü Belediye-Kayseri Şekerspor: Ömer Hürcan Yücel, Ömer Kılıç, Eren Macit

Erkiletspor-Kayseri Atletikspor: Mustafa Kalaycı, İzzet Samur, Zeynel Abidin Çınar

Kocasinan Şimşek-Barogücü: Deniz Apaçık, Okan Ceylan, Resul Kural

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.