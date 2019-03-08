0553 313 94 23

Amatörde haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 21.

08 Mart 2019 Cuma 10:10
Amatörde haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 21. Hafta ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme 3.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;


SÜPER AMATÖR KÜME


Kocasinan Ülküspor-Gençlerbirliği: Şaban Elbaşı, Harun Soyeşik, Hakan Çam


Demirspor-Yahyalıspor: Emre Altun, Gökhan Erzin, Furkan Ulu


K.Şekerspor-Hacılar Erciyesspor: Mehmet Yeniay, Salih Ulusoy, Hüseyin Gencan


Özvatan Gençlik-Kayseri Yolspor: Hüseyin Keğin, Burhan Başpınar, Mustafa Soner Yüce


E.M.Belsinspor-Develispor: Rıza Öztürk, Kemal Hattatioğlu, Furkan Uçar


Akkışla Gençlik-Başakpınar Belediye: Suat Alptekin, Yunus Emre Gerez, Yaşar Başağıl


İKİNCİ AMATÖR KÜME


Yeni Erciyesspor-Büyüleyenspor: Hakan Çam, Gökhan erzin, Furkan Ulu


Kıranardı Belediye-Yeşilhisar Gençlik: Kemal deliktaş, Mehmet Kaya, Deniz Apaçık


Makfitspor-İncesu Gençlik: Birtan Ekren, Emre Ünlü, Bekir Kahraman


Sosun Birlik-Kocasinan Gençlik: Esat Sabuncu, Kemal Deliktaş, Samet Uzun


Güneşli Gençlik-Y.Beyazıt şafak: Özgür Gök, Harun Soşeşik, S.Cihat Çavuşoğglu


Mevlana Yıldız-Kuşçumithatpaşa: Cemal Emre Gömeç, Özgür Gök, Resul Kural


Sarızspor-Sümerspor: Aydoğan Mantar, A.Sinan Berköz, Ömer Yalçın


Anadolu Yıldızları-Kayseri İdmanyurdu: Arman erkılıç, Dursun Asutay, Mehmet Kaya


Göktürkspor-Fevzi Çakmakspor: Mehmet altıparmak, Dursun Asutay, Ahmat Kaya


Olimpikspor-Kafkasspor: Mustafa Emre Doğruer, Mehmet Altıparmak, Mehmet Buğra İğde


BünyanBelediye-Kılıçaslan yıldız: Emre Ünlü, Muhammed Boylu, Hakkı Batuhan Özlü


FelahiyeBelediye-Cırgalanspor: Ahmet Pakırcı, Fatih Yıldırım, Onur Öztal


Palasspor-Gaziosmanpaşa: Erol Eroğlu, Erkan Kırçıl, Abdülkadir Keğin


BİRİNCİ AMATÖR KÜME U-19 LİGİ


Argıncık Esnasfpor-Erkiletspor: Onur Öztal, Hüseyin Gencan, Mehmet Karakaya


Kılıçaslan Yıldız-Gençlerbirliği: Ahmet sinan Berköz, Okan Ceylan, Fatih Mehmet Koç


Yolspor-Anadolu Yıldızları: Murat Özçetin, Okan Ceylan, Fatih mehmet Koç


K.Şekerspor-Kocasinan Gençlik: Hakkı Batuhan Özlü, Mustafa Soner Yüce, Serkan Yıldırım


E.L.Belsinspor-Kayseri İdmanyurdu: Mehmet Altıparmak, Dursun Asutay, Bekir Kahraman


U-17 PLAY-OFF


Kayseri Yolspor-Kayseri Atletikspor: Oğuzhan Çadır, Özgür Gök, Furkan Uçar


Talasgücü Belediye-K.Şekerspor: Bilge Kaan Çakır, Gökhan Erzin, Furkan Ulu


Erkiletspor-Kocasinan Şimşekspor: Ömer Hürcan Yücel, İzzet Samur, Mehmet türk


U-15 PLAY-OFF


Talasgücü Belediye-Kayseri Şekerspor: Ömer Hürcan Yücel, Ömer Kılıç, Eren Macit


Erkiletspor-Kayseri Atletikspor: Mustafa Kalaycı, İzzet Samur, Zeynel Abidin Çınar


Kocasinan Şimşek-Barogücü: Deniz Apaçık, Okan Ceylan, Resul Kural

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:10
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahte basın trafik kartıyla yakalanan sürücüye polis işlem yaptı
    1. Sahte basın trafik kartıyla yakalanan..
    2. n11.com’lulara özel Kadınlar Günü..
    3. Vali’den İl Genel Meclisi üyelerine..
    4. Doğu Anadolu’da soğuk hava: Erzurum..
    5. Karaciğer kanseri nedenlerine dikkat
    6. RP’li Bakan 28 Şubat’ı anlattı:..
    7. Banu İşçi Sezen’e 3. kez Liderlik..
    8. Isparta’da izsiz Paratiroid Adenomu..
    9. Hastalar müzik ile karşılandı
    10. Avcı ile Yanal 538 gün sonra karşı..
    11. Başakşehir, evinde Fenerbahçe’ye karşı..
    12. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca,..
    13. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    14. Sepaş Enerji kadınlarına iyilik..
    15. (Özel) Kağıthane’de hafriyat kamyonu..
    16. Firari FETÖ şüphelisi sahte kimlikle..
    17. Kadınlarda aşırı kilo miyom..
    18. (Özel) Cami kütüphanesinden telefon..
    19. Okullar Arası Yıldızlar Muaythai İl..
    20. Çeşme’de seçim güvenliği toplantısı..
    21. Türk ve Rus savaş gemileri Karadeniz'de!
    22. Borsa güne yatay başladı
    23. Sancak Caddesi yeniden araç trafiğine..
    24. Tarihin sıfır noktasına..
    25. O şoför konuştu
    26. Beşikdüzü’nde şüpheli patlama: 1 ağır..
    27. Uludere, ay yıldızın gölgesinde
    28. 'Dur' ihtarına uymayan minibüsün..
    29. Aile bitmişse bitmiş; baroya ne dert!
    30. (Özel Haber) Seçimleri kazanırlarsa..
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!