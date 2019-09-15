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Amatör takımdan profesyonel çalışmalar

Isparta Emrespor Kulübü Başkanı Ozan Gezer, geride kalan 1 yıllık süreci değerlendirerek, şu ana kadar sportif başarının yanı sıra Emre Akademi, altyapı, tesisleşme ve sosyal projeleriyle ses getiren bir takım olduklarını söyledi.

15 Eylül 2019 Pazar 11:36
Amatör takımdan profesyonel çalışmalar

Isparta Emrespor Kulübü Başkanı Ozan Gezer, geride kalan 1 yıllık süreci değerlendirerek, şu ana kadar sportif başarının yanı sıra Emre Akademi, altyapı, tesisleşme ve sosyal projeleriyle ses getiren bir takım olduklarını söyledi.


Mahalle takımı olarak 2011-2012 Futbol Sezonu’nda Türkiye Futbol 3. Ligi’ne çıkarak tarihe geçen Emrespor, yaptığı örnek ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl Isparta 1. Amatör Futbol ve U-19 Liginde Şampiyon olan Emrespor’un hedefi büyük. Emrespor Başkanı Ozan Gezer, 1 yıllık süreci değerlendirerek, şu ana kadar sportif başarının yanı sıra Emre Akademi, altyapı, tesisleşme ve sosyal projeleriyle ses getiren bir takım olduklarını söyledi.Başkan Gezer yaptığı açıklamada, kulübün kendi yağıyla kavrulaması için de çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.



“Bu sene çok büyük farkındalıklar yaşıyoruz”


Emrespor’u Isparta’nın en büyük sosyal ağı olarak kurduklarını ifade eden Gezer, "Sadece bir takım olarak değil; Isparta’yı birleştirici bir faktör olarak kurduk. Bu konuda da bir sezonda başarılı olduğumuza inanıyorum. Artık Türkiye çapında tepkiler almaya başladık. Türkiye genelinde ismimiz duyulmaya başladı ve bununda çok güzel geri dönüşleri oluyor. Geçen sene Emsespor’un farkındalığı azken, bu sene çok büyük farkındalıklar yaşıyoruz. Birinci lig hedefi olan bir takımız. Başlarken biz 8 senelik bir süreç koymuştuk. Biz her zaman bir kulübün maddi anlamda kendi sistemini çözmeden başarılı olamayacağına inandık. Diğer bir deyişle dökme suyla değirmen dönmez. Bunun için yönetici arkadaşlarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Elimizden geleni yapıyoruz ve çok başarılı olacağımıza da inancımız tam. Sadece futbol da başarılı olması ve yeteneği olması yeterli değil. Bu nedenle ilk sene spor tesisleri ve dershaneler kurduk. Sağlam bir alt yapı kurduk; Emre Akademi’yi kurduk. Emre Akademi Ispartalı tarafından pek benimsenmese de Türkiye’de bir rol modeldir. Tabii Emre Akademi’nin değeri ilerleyen zamanlarda daha net anlaşılacaktır. Emre Akademi’de şu an altmış çocuğumuz yaz okulu harici dersler görüyor; İngilizce, drama, matematik.Böylelikle futbol ve okul aşamasını birleştirmiş oluyoruz. Hocalarımıza da teşekkür etmek gerekiyor. Bir çok hocamız gönüllü olarak ders veriyor bu da bizi çok mutlu ediyor. Bir senemizi tesisleşmeyle geçirdik ve bu sene bunu meyvelerini almaya başladık. Yaz okulunda 3000 çocuğumuz vardı. Bu çocuklarımızücretsiz olarak sahalarımızda top oynadılar, yüzme dersleri aldılar. Biz çok yönlü bir kulübüz. Örneğin geçen sene aylık çıkan ve dağıtımı yapılan bir gazetemiz vardı; yani kendi basın ağımızı da kurmaya başladık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:36
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