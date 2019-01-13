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Amatör maçta kavga

- İstanbul Süper Amatör Lig'deki İFA-Pendik Dolayobaspor maçı, futbolcular arasında yaşanan kavga nedeniyle tamamlanamadı

13 Ocak 2019 Pazar 21:01
Amatör maçta kavga


İSTANBUL (AA) - İstanbul Süper Amatör Lig'de İFA ile Pendik Dolayobaspor arasında oynanan mücadele, 2 takım futbolcuları arasında yaşanan kavga nedeniyle yarıda kaldı.

Halkalı'daki İFA Stadı'nda yapılan ve İFA'nın 2-0 önde götürdüğü maçın 87. dakikasındaki bir faul kararı sonrasında başlayan gerginliğin ardından 2 takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Yedek kulübesindeki futbolcuların da karıştığı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalede bulunmasıyla son buldu.

Yaşanan olayların ardından İFA'dan 4, Pendik Dolayobaspor'dan ise 1 futbolcu kırmızı kart gördü. Kavganın ardından soyunma odasına giden mücadelenin hakemi, 10 dakika sonra sahaya dönerek maçın kaldığı yerden devam etmesini istedi. Ancak Pendik Dolayobaspor'un sahaya çıkmaması üzerine karşılaşma tamamlanamadı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 21:01
  1. Futbol
  2. ifa
  3. İstanbul Süper Amatör Lig
  4. kavga
  5. Pendik Dolayobaspor

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