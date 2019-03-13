Amatör maça küfürler damga vurdu Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Dikili Belediyespor, Foça Belediyespor’u 2-1 yendi. Maça ise taraftarların futbolculara ettiği küfürler damga vurdu.

Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Dikili Belediyespor, Foça Belediyespor’u 2-1 yendi. Maça ise taraftarların futbolculara ettiği küfürler damga vurdu. Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Dikili Belediyespor, Foça Belediyespor ile karşıya karşıya geldi. Maçta, Dikili taraftarının Foça takımı oyuncularına, antrenörüne ettiği küfürler ve sahaya girme teşebbüsü maça gölge düşürdü. Maçta Dikili Belediyespor, Foça temsilcisini 2-1 yendi.

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