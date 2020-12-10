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Aktüel Amasya'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Amasya'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:53:14 -
Amasya'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği 2 operasyonda yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.U, O.A. ve H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin dün Meray mevkisinde durdurduğu araçta 13 bin 944 sentetik ecza ele geçirilmiş, araçtaki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ekiplerin ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta da 82,70 gram sentetik bonzai maddesi ele geçirilmiş, araçtaki kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

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