Amasya'daki 540 yıllık caminin taç kapısında baykuş figürü: Bereket sembolü

Amasya'da Osmanlı döneminden kalma 540 yıllık tarihi caminin kapısında, süslemeler arasında gizemli bir baykuş başlığı beliriyor. Bereket sembolü ve koruyucu olarak değerlendirilen figür, Sultan II. Bayezid Camii'ne girenlerin başını kaldırınca karşılaştığı bir sanat incisi.

540 yıllık tarih: Caminin yapım hikayesi

1481-1486 yılları arasında Amasya Valisi Şehzade Ahmet, babası Sultan II. Bayezid adına bu camiyi yaptırdı. Yapı, şehrin en büyük ibadethanesi konumunda.

Devasa giriş kapısının tavan süsleri arasındaki baykuş başlığı figürü, yüzyıllardır ayakta duran eserin en çarpıcı detaylarından biri.

Mukarnas tekniği: Üç boyutlu geometrik estetik

Baykuş başlığı figürü, mukarnas adı verilen özel bir süsleme tekniği içinde beliriyor. İslam mimarisinde kubbe geçişleri, taç kapılar ve mihraplarda estetik geçiş sağlayan bir yöntem.

Mukarnas, geometrik hücrelerin üst üste ve yan yana dizilmesiyle oluşan üç boyutlu bir yapı. Taş yüzeyde derinlik kazanan motif, camiye girenlerin gözünde canlanıyor.

Sanat tarihçisinden değerlendirme: Bereket ve koruyuculuk

Sanat tarihçisi Oğuzhan İlgün, figürün anlamını şöyle açıkladı: "Baykuş bereket sembolüdür. Koruyucu özelliğe sahiptir. Taç kapıya işlenme halini Mimar Sinan yapılarında da aynı şekilde görüyoruz. Çünkü burada bir simetri söz konusu. Bu simetrinin ortaya çıkarmış olduğu baykuşu andıran bir motif görebiliyoruz."

Simetri ve Mimar Sinan bağlantısı

İlgün'ün değerlendirmesi, motifin Mimar Sinan eserlerinde de benzer formda kullanıldığını ortaya koyuyor. Osmanlı mimarisinde simetri ve sembolizmin önemine işaret eden bir detay.

Ziyaretçiler süslemeye hayran kaldı

Tur rehberi Suat Ulusoy, gezdirdiği ziyaretçilerin gözleri, kulakları ve gagasıyla seçilen baykuş başlığından çok etkilendiğini söyledi.

Kastamonu Tosya'dan Amasya'ya gelen Havva Gövercikli ise eseri "çok muazzam" diye niteledi ve süslemeye hayran kaldıklarını vurguladı.