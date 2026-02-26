Amasya'da yürek burkan görüntü: Sütler döküldü, çaresizce bekledi

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde ailesine yardım etmek için ineklerden sağdığı sütleri taşıyan lise öğrencisi Hamza Karakuş, bidonlardan birinin devrilmesiyle büyük bir üzüntü yaşadı. Saniyeler içinde sokağa dökülen sütlerin başında çaresizce bekleyen gencin görüntüleri sosyal medyada izleyenleri duygulandırdı.

Alın terinin ve emeğin ne kadar kıymetli olduğunu gösteren hüzünlü bir olay Amasya’da yaşandı. Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Hamza Karakuş, her gün olduğu gibi ailesinin beslediği ineklerden sağılan sütleri el arabasıyla taşımaya koyuldu. Ancak yolculuk esnasında talihsiz bir kaza yaşandı; bidonlardan biri dengesini kaybederek yere düştü ve içindeki tüm sütler yola döküldü. Bir anda emeğinin boşa gittiğini gören Hamza, olduğu yerde donup kalarak çaresizce dökülen sütleri izledi.

Amasya'da el arabasında taşıdığı süt dolu 2 bidondan birini deviren gencin çaresiz anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Hacı Abdullah Kışlası Mahallesi'nde besledikleri ineklerden sağdıkları 2 bidon sütü el arabasıyla taşıyan lise öğrencisi Hamza Karakuş, şanssız bir olay yaşadı.

SÜTLER DÖKÜLDÜ, ÇARESİZCE BEKLEDİ

Bidonlardan birini kaldırınca diğer bidon yere düşerek içindeki sütler döküldü. Şok yaşayan gencin o anlarda çaresizce bekleyişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"SÜT DÖKÜLDÜKTEN SONRA YERLERİ DE YIKAMIŞ"

Ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalışan yeğenini teselli eden Serkan Karakuş, "Biz de görüntüleri izlerken üzüldük. Yeğenim süt döküldükten sonra pınardan su getirip yerleri de yıkamış" diye konuştu.